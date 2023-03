Persönlichkeitscoaching Düsseldorf: Praxis für Psychosynthese aus Düsseldorf bietet Persönlichkeitscoaching für ein erfüllteres Leben an

Individuelles Coaching unterstützt bei der Entfaltung des eigenen Potenzials

Düsseldorf, 22. März 2023 – Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf bietet ab sofort ein individuelles Persönlichkeitscoaching Düsseldorf an. Ziel des Coachings ist es, Menschen auf ihrem Weg zu einem erfüllten Leben zu begleiten und sie bei der Entfaltung ihres Potenzials zu unterstützen.

Das Persönlichkeitscoaching basiert auf der psychosynthetischen Methode, die eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen in den Vordergrund stellt. Dabei werden sowohl kognitive, emotionale als auch spirituelle Aspekte berücksichtigt. Die Psychosynthese geht davon aus, dass jeder Mensch einzigartig und in der Lage ist, sein Leben selbstbestimmt und sinnvoll zu gestalten.

Im Rahmen des Persönlichkeitscoaching Düsseldorf wird gemeinsam mit den Klient*innen ein individuelles Konzept erarbeitet, das auf die persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Das Coaching beinhaltet unter anderem die Förderung von Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz, die Entwicklung von emotionaler Intelligenz sowie die Stärkung der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten.

Die Praxis für Psychosynthese verfügt über ein erfahrenes und einfühlsames Team von Coaches, die durch ihre langjährige Erfahrung und ihre psychosynthetische Ausbildung eine hohe Kompetenz im Bereich des Persönlichkeitscoachings besitzen.

Interessierte am Persönlichkeitscoaching Düsseldorf können sich bei Fragen jederzeit per E-Mail bei der Praxis für Psychosynthese melden oder ein kostenloses Erstgespräch direkt auf der Website der Praxis unter https://praxis-fuer-psychosynthese.de vereinbaren.

Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf ist auf Praktische Psychosynthese nach Roberto Assagioli sowie Buddhistische Psychologie nach Thich Nhat Hahn und Achtsamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn spezialisiert. Sie bietet zeitgemäße tiefenpsychologische Beratung sowie Coaching für Selbstzahlende unabhängig vom Versichertenstatus an. Sitzungen können in der modernen und digitalen Praxis jederzeit bequem online gebucht werden unter www.praxis-fuer-psychosynthese.de

Praxisgründer und -inhaber ist Alexander Zotz, Jahrgang 1980, der neben Führungserfahrungen in der Wirtschaft und eigenen Erfahrungen mit Lebenskrisen über fundierte und stetige Aus- und Fortbildungen in Psychosynthese, Buddhistischer Psychologie und Achtsamkeit verfügt. Alexander Zotz ist Mitglied der Deutschen Psychosynthese Gesellschaft e.V. und im Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V.

Kontakt

Praxis für Psychosynthese

Alexander Zotz

Fritz-Vomfelde-Straße 12

40547 Düsseldorf

0211 94195749



https://praxis-fuer-psychosynthese.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.