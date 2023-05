Personalisierte Accessoires und Geschenke aus der „manutextur“

Einzigartige Feste feiern mit ganz persönlicher Note

Ein Fest steht vor der Tür und es soll etwas ganz Besonderes werden? Mit der „manutextur“ bei erwinmueller.de gelingt das ganz leicht. Accessoires wie Gläser, Tassen, Tischuntersetzer, Geschenkverpackungen und kleine Mitbringsel können dort individuell beschriftet und veredelt werden. Für die verschiedensten Anlässe stehen hunderte Motive zur Wahl. Oder man wird einfach selber kreativ und gestaltet seine Wunschartikel mit eigenen Fotos und Texten.

Tischkarten – das war gestern

Gastgeber machen sich viele Gedanken, damit sich ihre Gäste wohlfühlen. Dazu gehört oft auch eine Sitzplatzordnung. Mit den Ideen aus der „manutextur“ haben die klassischen Tischkarten ausgedient. Tischsets, Glasuntersetzer, Gläser und Tassen können ganz individuell mit Motiven, Text und dem Namen des Gastes gestaltet werden. So lässt sich der Partytisch entsprechend dem Motto des Festes gestalten.

Für die mediterrane Sommerparty mit Weinverkostung bieten sich Glasuntersetzer mit einem flotten Spruch an wie „Wein redet nicht, Wein versteht“. Es ist eine Grillparty geplant? Da lassen Bilder von leckeren Steaks auf dem Untersetzer oder dem Tischset schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Hochwertig und edel wirkt die Tischgestaltung mit Untersetzern und Tischsets aus Schiefer.

Personalisierte Gläser

Auf Partys gibt es schon mal das Problem, dass Gläser verwechselt werden. In der „manutextur“ stehen Bier-, Sekt-, Wein- und Softdrinkgläser mit vielen Motiven zur Wahl, die mit Namen personalisiert werden können.

Mit dem Namen des Gastes versehen, sind Gläser, Untersetzer und Sets auch gleichzeitig ein schönes Geschenk, das die Gäste als Erinnerung an ein tolles Fest mit nach Hause nehmen können.

Jeans – immer en vogue

Jeans sind wohl unser aller liebstes Kleidungsstück. Im coolen Jeanslook kommt auch die Grillschürze aus strapazierfähigem Denim von REDBEST daher. Farbige Nähte und die aufgenähte Tasche verleihen ihr Authentizität. Mit aufgelaserten flotten Sprüchen wird dieses Küchenaccessoire zum Hingucker. Passend dazu können in der „manutextur“ Tischsets aus Jeansstoff individuell belasert werden.

Kindergeburtstag – bunt und einzigartig

Der nächste Kindergeburtstag wird mit persönlicher Druck auf Tassen und Tischsets sicher ein einzigartiges Erlebnis für die Kleinen. Farbenfroh und fröhlich ist das Motiv „Hip-Hip Hooray“ das mit einem persönlichen Text, beispielsweise dem Namen des Kindes, ergänzt werden kann. Gemeinsam mit einem Tischset im selben Design wird der Geburtstagstisch ein unvergessliches Highlight. Und jeder kleine Gast bekommt mit der Tasse sein persönliches Geschenk.

Auch auf der Suche nach außergewöhnlichen Geschenken ist die „manutextur“ die richtige Adresse. Ein entzückendes Mitbringsel für kleine Geburtstagskinder und Babys ist die Fleecedecke „Käferchen“. Sie kann mit dem Namen personalisiert werden und wird sicher bald das Lieblingssstück von Mama und Kleinkind. Manchmal ist sogar die Verpackung schon ein Geschenk, so wie die belaserten Holzkiste mit Scharnieren und Klappverschluss.

In der „manutextur“ können viele Produkte aus dem Onlineshop erwinmueller.de personalisiert und indviduell gestaltet werden. Ob für Geschenke, besondere Anlässe, für Hobby oder Freizeit, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mehrere hundert Motive, freie Textelemente und die Möglichkeit, eigene Fotos hochzuladen, machen jeden Artikel einzigartig.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de