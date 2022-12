Personalisierung ist viel mehr als „Hallo Frau Meier“

Praxisratgeber Leitfaden Personalisierung ab sofort im Handel verfügbar.

34 Autoren verraten auf 352 Seiten wertvolles Praxiswissen.

Relevante Botschaften verschicken statt Massenmarketing: Der neue Leitfaden Personalisierung – Mehr Umsatz mit Marketing Automation zeigt, wie Unternehmen ihre Kunden individuell ansprechen und sich dadurch entscheidend von der Konkurrenz abheben können. Auf 352 Seiten geben 32 Autorinnen und Autoren, die sich rund um die Herausgeber Gabriele Braun und Torsten Schwarz versammeln, ihr wertvolles Expertenwissen gebündelt und praxisorientiert weiter. Das neue Werk aus dem Verlag der marketing-BÖRSE ist ab sofort im Buchhandel erhältlich ebenso wie eine kostenlose Leseprobe.

Die individuellen Bedürfnisse der Kunden automatisiert zu erfüllen, ist heute keine Vision mehr. Personalisierung wird sogar von vielen Kunden erwartet und führt nachweislich zu mehr Klicks. McKinsey wies nach, dass personalisierte Angebote den Umsatz um 15 Prozent steigern können. Trotzdem wird noch viel zu wenig personalisiert. Wo sind nun die größten Hebel? Wie können Daten, Decisioning und KI perfekt zusammen spielen? Wie können Kundenerwartungen durch Predictive CRM und First Party Data erfüllt werden? Wie wird relevanter Content auf den Empfänger zugeschnitten und das in Echtzeit?

In vier Kapiteln berichten die Autorinnen und Autoren, welche Möglichkeiten sich durch neue Technologien ergeben und wie sich diese schon heute gewinnbringend umsetzen lassen. Das erste Kapitel vermittelt Grundlagen zu Wert-basiertem CRM im B2C oder wie Personalisierung und User Experience zusammenhängen. Auch der Datenschutz spielt eine große Rolle. Im zweiten Kapitel dreht sich alles rund um die Daten: von der Datenstrategie über die Hyperpersonalisierung und First-Party-Daten bis hin zur CX-Optimierung und Datenanalyse. Kapitel drei beschreibt die Möglichkeiten der Personalisierung in den unterschiedlichen Kanäle Mobile, Print, E-Mail-Marketing, Data-Driven Video-Marketing und PR. Das vierte Kapitel des Buchs zeigt anschließend in anschaulichen Praxisbeispielen, wie Personalisierung heute in Unternehmen erfolgreich eingesetzt wird. Hier erfahren die Leserinnen und Leser unmittelbar die umfassenden Vorteile einer persönlichen Kundenansprache mit Angeboten, die diesen auch wirklich interessieren in den relevanten Branchen E-Commerce, Handel, B2B und B2C.

Der neue Leitfaden Personalisierung ist ab sofort im Buchhandel für 44,90 Euro erhältlich. Das Inhaltsverzeichnis, das Vorwort des Herausgebers sowie ausgewählte Beiträge gibt es als kostenlose Leseprobe.

Die Herausgeber

Gabriele Braun, Diplom-Geografin und Dipl.-Ing. für Kartographie (FH), ist seit 2006 Gründerin und Geschäftsführerin der Plattform marketing-BÖRSE. Über ihr Interesse an Geoinformationssystemen kam sie über den Vertrieb zum Marketing. Heute veröffentlicht sie regelmäßig in ihrem Newsletter Fachbeiträge zu Marketingtrends. Auch hat sie zahlreiche Bücher rund um Digital-Marketing herausgegeben.

Dr. Torsten Schwarz ist Herausgeber der Bücher „Big Data im Marketing“ und „Data-Driven Marketing“. Er gilt in der Branche als führender Experte für digitalen Kundendialog. Mit neunzehn Büchern und mehreren Lehraufträgen gehört er laut „acquisa“ zu den Vordenkern in Marketing und Vertrieb. Von der Dialog-Akademie DDA wurde er als „Dozent des Jahres“ ausgezeichnet. Sein Fokus sind Strategie-Workshops für Unternehmen.

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BOERSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Das Portal gibt einmal jährlich ein Buch in seiner Leitfaden-Reihe heraus. Bisher erschienen in der Reihe „Leitfaden“ bereits: Online Marketing Band 1 und Band 2, Customer Experience, Relevanz im Marketing, Personalisierte Dialoge, Digitale Transformation, Data Driven Marketing, WOM Marketing, Growth Marketing und Marketing Automation.

