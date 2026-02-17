PETRONAS baut Engagement im deutschen Independent Aftermarket konsequent aus

PETRONAS Lubricants International (PLI) setzt seinen Wachstumskurs im deutschen Independent Aftermarket (IAM) konsequent fort und macht dafür einen wichtigen nächsten Schritt. Mit der Unterzeichnung einer Partnerschaft mit COPARTS betont das Unternehmen seine Absicht, die Präsenz im Segment der freien Kfz- und Nfz-Teilegroßhändler weiter auszubauen und langfristig zu stärken.

In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld verfolgt PLI das Ziel, sich als leistungsfähiger und verlässlicher Partner für Großhandel, Werkstätten und Servicebetriebe zu etablieren. Die Partnerschaft mit COPARTS ist ein weiterer Baustein der strategischen IAM-Ausrichtung von PLI. COPARTS ist eine etablierte, deutschlandweit agierende Gruppe von Kfz-Teile-Spezialisten. Das Unternehmen ist Aktionär der ITG (International Trading Group) GROUPAUTO. Mit über 2.000 Partnern z.B. angeschlossenen PKW- und NKW-Werkstätten und Fachhandelspartnern im COPARTS Plus System gilt die Kooperation als eines der bedeutendsten Systemnetzwerke im Automobil-Aftermarket.

PETRONAS stärkt Partnerschaften mit Wütschner und Heise & Klatte

Insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten hat PETRONAS seine Aktivitäten im deutschen Markt deutlich intensiviert und seine Marktposition spürbar ausgebaut. Ein zentraler Erfolgsfaktor dieser Entwicklung sind die stabilen und langjährigen Kundenbeziehungen von PETRONAS Lubricants International. Dabei zählt insbesondere die Kundenbindung zu Wütschner und Heise & Klatte als Grundlage für die Aufnahme in die COPARTS.

Vor diesem Hintergrund war die erste Teilnahme von PETRONAS Lubricants International an den Profi Service Tagen (PST) im November 2025 in Frankfurt ein logischer nächster Schritt. Der Messeauftritt bot die Gelegenheit, die Zusammenarbeit mit COPARTS sichtbar zu machen, bestehende Partnerschaften zu vertiefen sowie den direkten Austausch mit Handel und Werkstätten weiter auszubauen. Die Präsenz auf der PST markiert zugleich den Einstieg von PLI in dieses zentrale Branchenevent und unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Unternehmens im deutschen IAM.

„Die Partnerschaft mit COPARTS ist ein weiterer konsequenter Schritt in unserer Aftermarket-Strategie in Deutschland“, sagt Nils Schöner, Head of Markets Germany & Austria bei PETRONAS. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit starken Partnern ein nachhaltiges Wachstum im IAM zu realisieren und unseren Mehrwert für Handel und Werkstätten weiter auszubauen.“

Dirk Wittenberg, Geschäftsführer bei COPARTS Autoteile GmbH, fügt hinzu: „PETRONAS Lubricants International ergänzt unser Partnernetzwerk um einen erstklassigen und international etablierten Schmierstoffspezialisten. Die Zusammenarbeit eröffnet unseren Handelspartnern und Werkstätten zusätzliche Potenziale und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, eine tolle Partnerschaft und weiterhin starke Messeauftritte.“

Mit einer klaren strategischen Ausrichtung, starken Partnern und einem stetig wachsenden Netzwerk im Kfz-Teilehandel gewinnt PETRONAS Lubricants International im deutschen IAM weiter an Dynamik. Die Partnerschaft mit COPARTS ist hierfür ein weiterer Beleg.

Bildmaterial finden Sie hier.

Auf dem Bild von Links: Dirk Wittenberg (Geschäftsführer bei COPARTS), Nils Schöner (Head of Markets Germany & Austria bei PETRONAS), Viktoria Wolf (Key Account bei PETRONAS) , Michael Droll (Prokurist und Vertriebsleiter bei Wütschner Fahrzeugteile), Matthias Seyffert (Geschäftsführer bei Wütschner Fahrzeugteile), Dario Peric (Sales Manager, Open Market bei PETRONAS).

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

