PETRONAS Lubricants International und IVECO führen gemeinsam die Tutela-Serie für Nutzfahrzeuge ein

Die neue Fluid-Produktreihe unter Co-Branding stärkt die Partnerschaft mit dem OEM und liefert maßgeschneiderte Lösungen für das IVECO-Netzwerk

Düsseldorf, 13.05.2025 – PETRONAS Lubricants International (PLI) und IVECO stärken ihre strategische Partnerschaft mit der Einführung der Co-Branded-Produktserie Tutela IVECO. Diese Reihe an technischen Schmierstoffen vervollständigt neben den IVECO Urania-Motorenölen das speziell für IVECO-Fahrzeuge entwickelte PETRONAS-Sortiment. Das Tutela IVECO-Sortiment umfasst Achsöle, Automatik- und Schaltgetriebeöle sowie Bremsflüssigkeiten. Die neue Reihe ersetzt das bisherige Angebot und unterstreicht die Fokussierung von IVECO auf Qualität, Leistung und Innovation.

Die gemeinsame Entwicklung dieser Produktreihe wurde ermöglicht durch die langjährige Partnerschaft zwischen PLI und IVECO. Auf Grundlage des gemeinsamen Know-hows haben beide Unternehmen eine Produktlinie geschaffen, die sich durch hervorragende Zuverlässigkeit und Kompatibilität auszeichnet, sowie speziell auf die technischen Anforderungen der leichten und schweren IVECO-Fahrzeuge zugeschnitten ist.

„Dies ist ein großartiger nächster Schritt in unserer Partnerschaft mit IVECO“, sagt Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA bei PETRONAS Lubricants International. „Dadurch, dass wir dieses spezialisierte Sortiment unter Co-Branding entwickelt haben, unterstreichen wir unser Engagement, hochwertige, fahrzeugspezifische Lösungen zu liefern, die die Bedürfnisse der IVECO-Kunden auf der ganzen Welt voll und ganz erfüllen. Die Tutela IVECO Co-Branding-Serie spiegelt unsere gemeinsamen Werte wie Innovation, Leistung und Vertrauen wider.“

Das Branding wurde aktualisiert, um die Ausrichtung von PETRONAS und IVECO auf Erbringung von Spitzenleistungen widerzuspiegeln und eine stärkere Ausrichtung auf die von IVECO bekannte Qualität, Leistung und Innovation zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit ist ein Signal für die gemeinsame Vision von branchenspezifischen Spitzenleistungen.

„Die Tutela-Reihe ist ein weiterer bedeutender Schritt in unserer starken Partnerschaft mit PETRONAS Lubricants International. Sie steht für unser gemeinsames Ziel, Lösungen zu liefern, die Betriebszeit, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit für unsere Kunden und unser Händlernetz maximieren“, sagte Marco Baffoni, Head of IVECO Customer Service. „In der gemeinsamen Entwicklung haben wir hochmoderne Testverfahren genutzt und uns mit Sorgfalt auf die spezifischen Bedürfnisse von IVECO-Fahrzeugen konzentriert. Damit passt das neue Tutela IVECO-Sortiment optimal zu unseren Fahrzeugen und setzt unsere Mission von Innovation und Qualität fort.“

Entwicklung auf Grundlage von 50 Jahren Partnerschaft

Dank fortschrittlicher Technologie, spezifischem Co-Design und Labor- sowie Praxistests erfüllen die Tutela IVECO Produkte die strengen technischen Anforderungen von IVECO und werden in den Bedienungsanleitungen zur Befüllung empfohlen. Diese Produkte unter Co-Branding sind ausschließlich innerhalb des IVECO-Netzes erhältlich. Damit betont es seinen Status als spezialisierte Lösung, die in enger Zusammenarbeit mit dem OEM entwickelt wurde, angepasst auf die spezifischen Anforderungen von IVECO-Fahrzeugen und -Kunden.

Die Veröffentlichung der Tutela-IVECO-Reihe baut auf der 50-jährigen erfolgreichen Partnerschaft zwischen PLI und IVECO auf. Sie ist ein weiterer Beweis für das gemeinsame Bestreben beider Unternehmen, innovative Lösungen zu liefern, die Fluidtechnologie voranzutreiben und kontinuierlichen Fortschritt in der Nutzfahrzeugindustrie zu fördern.

Weitere Informationen über Produktverfügbarkeit, Spezifikationen und Marketingmaterialien finden Sie unter: https://de.pli-petronas.com/de/startseite.

OEM-Partnerschaften: https://it.pli-petronas.com/it/partners/IVECO-Urania.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über IVECO

IVECO ist eine Marke der Iveco Group N.V. (EXM: IVG). IVECO entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen, geländegängigen Lastkraftwagen und Fahrzeugen, die für jeden Aufbautyp geeignet sind.

Das Unternehmen erneuert und erweitert fortwährend seine Produktpalette, um allen Kunden exakt das Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, das sie brauchen.

Das Angebot von IVECO ist auf die Bedürfnisse der Fahrers abgestimmt, um ein hervorragendes Fahrerlebnis mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Komfort zu gewährleisten. Eine breite Palette fortschrittlicher digitaler, konnektivitätsgestützter Dienste, die für einen effizienten Fuhrpark-Betrieb entwickelt wurden, ergänzen die vollständige Transportlösung von IVECO.

IVECO verfolgt seine Strategie zur Dekarbonisierung durch einen Multi-Energie-Ansatz, der die Weiterentwicklung von HVO, Biomethan, batterieelektrischem Antrieb und Wasserstoff umfasst.

IVECO hat eine globale Präsenz mit 7 Produktionsstätten und 8 Forschungs- und Entwicklungszentren aufgebaut. 3.500 Vertriebs- und Servicestellen in über 160 Ländern garantieren technische Unterstützung, wo immer ein IVECO-Fahrzeug im Einsatz ist.

IVECO treibt den Wandel in der Transportindustrie voran, angetrieben von dem Ehrgeiz, der zuverlässigste Partner und Komplettanbieter für seine Kunden zu sein.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

