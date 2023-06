Peugeot 206 Autoradio nachrüsten mit Lenkradfernbedienung

Autoradio Tausch für den Peugeot 206 oder 206 CC Cabrio in wenigen Minuten und perfekter Integration eines Fremdradios

Der Peugeot 206 und das Cabrio 206 CC sind zwei beliebte Flitzer im Kleinwagenformat. Für viele Fahrzeughalter dieser Modelle steht meist der Radio Tausch an, dass ab Werk mit dem Radio von Phillips oder Clarion sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. In das Cockpit des Peugeot 206 kann nur ein 1 DIN-Radio integriert werden. Dazu gibt es eine endlose Wahl an Geräten am Markt.

Für den Einbau eines Fremdradios wird ein Autoradio Einbauset benötigt, dass Paket Peugeot 206 Autoradio 1DIN Einbauset + Lenkradfernbedienung kann auch die Bedienung über das Lenkrad eines Fremdradios wiederherstellen. Es enthält zusätzlich einen Antennenadapter von ISO zu DIN und eine Radiohalterung für das Cockpit für eine nahtloseren Abschluss vom Radio zum Cockpit. Mit den beiliegenden Entriegelungsbügeln kann das Radio ab Werk leicht aus dem Schacht gezogen werden, bei Peugeot Modellen ist der Radio Tausch sehr einfach.

Bei der Wahl für ein neues Autoradio sollte auch die Kompatibilität mit der Fahrzeugelektronik eine Rolle spielen. Wenn der Peugeot 206 mit einer Steuerung über das Lenkrad für das Radio ausgestattet ist und Sie diese mit einem Fremdradio wiederherstellen möchten, ist die Auswahl der Marken eingeschränkter. Für die Wiederherstellung der Bedienung über das Lenkrad wird ein Adapter für Lenkradfernbedienung benötigt.

Peugeot Adapter für Lenkradfernbedienung sind mit folgenden Marken kompatibel Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Grundig, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Tristan Auron, Xomax, Xtrons und Zenec. Im Webshop von autoradio-einbau.eu ist neben dem Produkt ein Drop Down Menü aus dem der Kunde die entsprechende Marke für die Bedienung über das Lenkrad auswählen kann.

Falls Sie sich nicht sicher sind ob Ihr neues Radio in mit der Liste kompatibel ist können Sie den Support per E-Mail oder telefonisch kontaktieren, wir können über die Kompatibilität Auskunft geben. Es gibt einige chinesische Geräte von Amazon oder Ebay die in der Liste nicht vorkommen aber trotzdem mit dem Adapter für Lenkradfernbedienung kompatibel ist.

Für Fahrzeughalter die keine Steuerung am Lenkrad haben sind im Webshop von autoradio-einbau.eu auch passende Autoradio Einbausets in der Kategorie Peugeot Autoradio Einbauset auswählbar. Hier gibt es auch für weitere Peugeot Modelle Einbausets die preislich ab Euro 12,99 zuzüglich Versand starten.

Bei autoradio-einbau.eu kaufen Sie als Kunde bei einem österreichischen Unternehmen und Mitglied der österreichischen Wirtschaftskammer. Wir bieten sichere Zahlungsmethoden wie Klarna im Webshop an. Alle Bestellungen werden über eine sichere SSL Verbindung abgewickelt. Nach dem Versand der Artikel wird ein Tracking an die Kunden gesendet damit die Zustellung online nachverfolgbar ist.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

