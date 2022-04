Peugeot 308 II Lautsprecher wechseln auto-lautsprecher.eu

Hier werden Tiefe Bässe und ein Klangerlebnis im Peugeot 308 II mit Top Performance nach dem Lautsprecher Upgrade garantiert.

Gute Nachrichten für Fahrzeughalter des Peugeot 308 II Limousine, Kombi oder Kompaktklasse, ein Sound Upgrade für ein Top-Performance Klangerlebnis ist für dieses Fahrzeug verfügbar. Die ab Werk installierte Standard Soundanlage kann so problemlos aufgerüstet werden. Der Tausch der Lautsprecher ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf das Klangerlebnis im Fahrzeug.

Top Performance wird mit dem Soundpaket Peugeot 308 II Bass + Lautsprecher vorne und hinten bestehend aus JL-Audio C1 650 2-Wege System Testsieger Oberklasse Zeitschrift Car & Hifi, den JL-Audio C1 650x Koaxialsystem und einem Caliber Bass geboten. Mit bis zu 225 Watt für die Lautsprecher und einem Wirkungsgrad von über 91 DB kann dieses System an werksseitigen Radios und auch nachträglich installierten Fremdradios, zu hoher Abhörlautstärke und einem hervorragendem Klangerlebnis performen. Der Hohe Wirkungsgrad nützt die volle Leistung des Radios ohne das zusätzlich weitere Endstufen benötigt werden.

Mit dem System geliefert werden für die beiden vorderen Türen externe Hochtöner und Tieftöner mit 19mm Kalottenhochtöner aus Aluminium und Inline Frequenzweichen für eine sehr einfache Installation. Abgerundet wird das Einbauset mit einem aktiven 450 Watt Subwoofer und Bassfernbedienung um den Pegel der Bässe einzustellen. Das System hat eine hohe Einbaufreundlichkeit wir alle Peugeot 308 Lautsprecher im Webshop von auto-lautsprecher.eu. Um die Installation Problemlos zu gewährleisten benötigen die Lautsprecher fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel damit alles an die bestehende KFZ-Elektronik angeschlossen werden kann.

Auch für die Installation des Subwoofers wird kein Kabelziehen vom Motorraum in das Fahrzeuginnere benötigt, der Aktivsubwoofer wird an die Leitungen des Radios angeschlossen. Der Aktivsubwoofer kann an verschiedenen Stellen im Fahrzeug montiert werden wie unter dem Beifahrersitz oder auch hinten seitlich im Kofferraum. Montagematerial und Kabel für den Anschluss an die Fahrzeugelektrik ist im Lieferumfang enthalten.

Peugeot Auto-Lautsprecher werden in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlicher Qualität im Webshop angeboten, dass kostengünstigste Lautsprecher Frontsystem startet bereits ab 95 Euro für beide vorderen Türen mit externen Hochtönern und der Bewertung Note 1,9 in der Einsteigerklasse der Zeitschrift Car & Hifi. Auch dieses System glänzt durch einen hohen Wirkungsgrad von 93DB und kann dadurch hervorragende Klangeigenschaften bieten mit einer beachtlichen Abhörlautstärke an Fremdradios oder werksseitig installierten Geräten.

Fahrzeughersteller bieten meist Premium Soundsysteme mit hohem Aufpreis für Ihre Modellpalette an. Mit dem Soundsystem Upgrade kann aber auch ein gehobenes Klangerlebnis geboten werden ohne die hohen Kosten von Premium Systemen. Da alle Systeme im Webshop von auto-lautsprecher.eu über eine hohe Einbaufreundlichkeit durch fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel besitzen ist die Installation ohne Werkstatt Besuch möglich. Für alle Kunden gibt es eine Anleitung in PDF-Format damit die Montage einfach zu bewerkstelligen ist.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

