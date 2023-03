Peugeot 5008 Lautsprecher Upgrade Testsieger 225 Watt

Ein 225 Watt Soundsystem mit hochwertigen Klangeigenschaften und Pegel für den Peugeot 5008

Ein Upgrade für das Soundsystem im Peugeot 5008 Typ I von 2009 – 2017 mit bis zu 225 Watt und dem Top Paket Peugeot 5008 I Lautsprecher Einbauset High Performance aus hochwertigen Komponenten vom US Hersteller JL-Audio mit Testsieg aus der Zeitschrift Car & Hifi. Ein Lautsprecher Upgrade hat den größten Einfluss auf die Klangeigenschaften des gesamten Soundsystem im Fahrzeug.

Das Lautsprechersystem JL-Audio C1 650 für den Frontbereich ist ein 2 Wege Lautsprecher mit externen Hochtönern für beide Türen und die Einbauplätze im Armaturenbrett. Das System bietet eine sehr hohe Pegelfestigkeit und ist damit weit belastbarer als die Standard Lautsprecher Ausstattung im Peugeot 5008. Die Systeme brillieren mit glasklaren Höhen und kontrollierten Bässen bei einer sorgfältigen Installation der Systeme.

Im Heckbereich wird das 130mm Lautsprechersystem JL-Audio C1 525X mit internen Hochtönern verbaut. Die C1-525x Lautsprecher liefern hochwertigen Klang und großartige Pegel in einem Format, das für die einfache Montage hinter Original-KFZ Gitter in den Türverkleidungen entwickelt wurde. Dieses Know-How wird verwendet, um Lautsprecher für Fahrzeuge zu erzeugen, die laut spielen können, während ein weicher, dynamischer und verzerrungsarmer Klang erhalten bleibt.

Durch den hohen Wirkungsgrad des Frontsystems von 91 DB und bis zu 225 Watt Maximalleistung erreichen die Lautsprecher einen sehr hohen Pegel bei werksseitig installierten Infotainmentsystemen oder auch nachgerüsteten Radios von Fremdherstellern. Die Hecklautsprecher C1 525x mit integrierten Hochtönern besitzen so wie die Frontlautsprecher C1 650 eine Maximalleistung von bis zu 225 Watt.

Im Peugeot 5008 werden die Lautsprecher mit einem fahrzeugspezifischen Einbauring montiert und fahrzeugspezifischen Adapterkabel um sie an die bestehenden KFZ-Kabel im Fahrzeug anzuschließen. Damit entfällt eine lästige Kabelverlegung durch den Fahrzeug Innenraum und die Türen. Die Installation kann auch vom Fahrzeughalter mit etwas handwerklichen Geschick durchgeführt werden. Alle im Webshop von auto-lautsprecher.eu angebotenen Systeme in der Kategorie Peugeot 5008 Lautsprecher verfügen über diese Eigenschaften und sind leicht zu installieren.

Die Installation der Peugeot Auto-Lautsprecher kann vom Fahrzeughalter selbst durchgeführt werden wir bieten für unsere Kunden für viele Fahrzeugmodelle Einbau Tipps im PDF-Format an damit eine sorgfältige Integration leichter gelingt. Damit sparen Sie an weiteren Einbaukosten die sonst in einer Werkstatt anfallen. Für den Ausbau der Türverkleidung bieten wir im Webshop von auto-lautsprecher.eu passende Werkzeuge in der Form von Kunststoffhebeln an. Diese Kunststoffhebel hinterlassen keine Kratzer oder Dellen am Interior des Fahrzeuges. Die Türverkleidungen sind an der Rückseite mit Klipsen befestigt mit dem Werkzeug lassen sich die Klipse lockern ohne abzubrechen.

Eine zusätzliche Fahrzeugdämmung mit Alu-Bitumenmatten kann die Basswiedergabe und die gesamte Akustik beeinflussen und mehr Pegel bei gleicher Leistung am Radio gewährleisten.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

