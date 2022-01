Pexon Consulting hilft Unternehmen mit Cloud Lösungen

Das Cloud Start-up “Pexon Consulting” unterstützt in Partnerschaft mit Microsoft, Google und Amazon deutsche Unternehmen bei dem Aufbau ihrer Cloud.

Die Firma wurde von zwei Senior Consultants von IBM gegründet und zählt bereits zwei Jahre nach Gründung viele DAX Konzerne zu ihren Kunden.

Es ist eines der größten Probleme deutscher Firmen: Nach einer Umfrage von Statista aus 2021 benutzen erst 46% der deutschen Unternehmen Public-Cloud Lösungen. Die meisten Unternehmen sehen dabei den Fachkräftemangel und fehlendes Know-How im Bereich Cloud als zentrales Problem bei der Adaption von neuen Cloud Technologien.

Interesantes zum Theme Cloud Aufbau finden Sie unter https://pexon-consulting.de/

Phillip Pham und Paul Niebler, die Gründer von “Pexon Consulting” kennen die Folgen davon für Firmen: “Legacy Applikationen auf veralteter IT Infrastruktur führen zu höheren Ausfallzeiten, langsamen Software Releases und hemmen die Innovationskraft von Unternehmen”. Das Frankfurter Start-Up hat es sich zur Aufgabe gemacht, deutsche Firmen bei der Migration in die Cloud zu unterstützen und dabei neben der Infrastruktur auch die Software Architektur von großen Applikationen nach cloud-native Best Practices zu entwerfen.

Corona-Pandemie als Chance

Als kurz nach Gründung der Firma die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sich verbreitete, war unklar, ob in dieser Situation Kunden gewonnen werden können.

“Viele Firmen haben ihre Investitionen temporär gestoppt um die Entwicklung der Pandemie abzuwarten” erinnert sich Paul Niebler.

Die Situation hat sich jedoch gegenteilig entwickelt: Durch die Corona Krise ist der Bedarf nach Cloud Lösungen noch stärker als die Jahre zuvor gestiegen. Carsten Klaus, Senior Consultant und Geschäftsstellenleiter für den Standort Hamburg erklärt das so : “Der Cloud Markt ist 2020 in Deutschland um 40% gewachsen. Durch die plötzliche remote Arbeit waren Firmen gezwungen, in die Digitalisierung ihrer Abläufe zu investieren – das hat zu einem starken Zulauf bei Cloud Anbietern geführt. Wir haben in der Zeit viele Firmen bei der Implementierung von modernen Cloud Lösungen unterstützt.” Heute, gut zwei Jahre nach der Gründung, zählen zahlreiche Dax Konzerne und Behörden zu den Kunden des jungen Cloud Start-Ups.

Cloud IT – Individuell – nach modernen Standards

“Pexon Consulting” arbeitet direkt mit Amazon, Google und Microsoft zusammen, um den Kunden moderne Cloud Lösungen anzubieten. So ist das Start-Up zum Beispiel Azure Gold Partner in den Bereichen Cloud und Data. So kann auch bei komplexen Problemstellungen des Kunden mit einem starken Netzwerk die richtige Lösung gefunden werden. Durch die direkte Kommunikation mit den großen Cloud Firmen können außerdem Neuerungen in der Cloud stets zeitnach in den eigenen Services berücksichtigt werden.

Die Weiterbildung der Mitarbeiter im Fokus

Da in Deutschland viele IT-Fachkräfte noch keine Cloud Erfahrung haben, setzt “Pexon Consulting” auf ein intensives Training der Mitarbeiter. Niclas Grande, Leiter der internen Trainingsabteilung, beschreibt das Training folgendermaßen: “Mit praxisnahen Musterprojekten, die wir in ähnlicher Form bei unseren Kunden umgesetzt haben, bringen wir technisch talentierten Softwareentwicklern und Systemadministratoren bei, wie Cloud Projekte in deutschen Unternehmen ablaufen.”

Neben den Public Clouds wie AWS, Azure und Google Cloud liegt der Fokus dabei auf Technologien wie Kubernetes und Terraform. “Jeder Consultant macht dabei mindestens zwei Zertifizierungen im Jahr. Wir unterstützen die Mitarbeiter mit gezielten Trainingspfaden dabei, sich in ihrer Wunsch-Technologie zum Experten zu entwickeln.”

Die Firma geht von einem weiteren starken Wachstum in den nächsten Jahren aus. Noch immer ist der Großteil der IT Infrastrukturen in deutschen Unternehmen on-premise und eine Migration in die Cloud hilft diesen dabei, Kosten zu sparen, skalierfähiger zu werden und schneller neue Softwarelösungen zu implementieren.

Mehr Informationen zum Thema “cloud Aufbau” finden Sie unter https://pexon-consulting.de/

Das Cloud Start-up “Pexon Consulting” unterstützt in Partnerschaft mit Microsoft, Google und Amazon deutsche Unternehmen bei dem Aufbau ihrer Cloud

Kontakt

Pexon Consulting GmbH

Paul Niebler

Weilburger Straße 36

60326 Frankfurt am Main

+491734373287

paul.niebler@pexon-consulting.de

https://pexon-consulting.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.