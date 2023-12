Pfalz-Kult: der Hotspot für Pfalzliebhaber mit Stil!

Dass die Pfalz zu den ältesten Regionen Deutschlands zählt, beweist bereits ihr Name. Er leitet sich ab vom antiken „Palatin“, dem Ort des damaligen kaiserlichen Palastes. Doch nicht nur dies ist Grund ihrer Beliebtheit bei Reisenden aus aller Welt. Urlaubsgebiete wie das Pfälzer Bergland ziehen Wanderer und Weinkenner an. Die kulinarische Spezialitäten sowie die pfälzische Mundart runden den besonderen Charme der Region ab. Kurz: Die Pfalz ist Kult. Zeit, dies auch nach außen zu tragen. So bieten Carsten Grentrup und Christian Baist ihr gleichnamiges Textillabel ab sofort sowohl im Ladengeschäft als auch im Onlineshop zum Kauf an. Und ermöglichen Pfälzern und Pfalzliebhabern so, mit stilvoller Mode ihre Verbundenheit zu Land und Leuten kundtun.

Fast eineinhalb Millionen Einwohner hat die Pfalz, und sie alle eint ihre Heimatliebe. Bislang jedoch war es kaum möglich, diese Wertschätzung auch modisch zum Ausdruck zu bringen. Dank der Eröffnung eines eigenen Ladengeschäfts der beliebten Marke Pfalz-Kult gehören diese Schwierigkeiten der Vergangenheit an. Seit Anfang November können Fans regionaler Kleidung und Accessoires das einzigartige Sortiment des Modelabels vor Ort in Bad Dürkheim erwerben. Und wer es nicht in die malerische Kurstadt an der Weinstraße schafft, stöbert einfach bequem im Onlineshop nach seinen Favoriten.

Tradition trifft auf Charme

Gestartet sind die beiden Unternehmer mit dem Fokus auf hochwertige Arbeitskleidung. Entsprechend verfügt das Unternehmen über langjährige Erfahrung in der Textilveredelung – und erweiterte deshalb das Sortiment um das Kleiderlabel Pfalz-Kult. Zunächst wurde die Fashionmarke ausschließlich am vorherigen Standort in Oggersheim vertrieben. Ab sofort können Liebhaber das Original online wie auch vor Ort, in Bad Dürkheim, erwerben. Neben seiner außergewöhnlichen Kollektion realisiert das engagierte Team auch individuelle Wünsche für den privaten oder gewerblichen Bedarf. Neben Kleidung für Männer und Frauen lockt Pfalz-Kult auch mit Taschen, Bechern und Turnbeuteln. Wer möchte, kann den Druckvorgang der regionalen Sprüche oder Motive im Ladengeschäft live miterleben. Alternativ bietet die übersichtliche Webseite eine Vielfalt kreativer Designs mit pfälzischem Flair. Community-Mitglieder profitieren zudem von frühzeitigen Hinweisen auf Sondereditionen und Events.

Bei Pfalz-Kult paart sich hochwertige Qualität mit individueller Beratung, langjähriger Expertise und kreativen Druckoptionen. Dabei garantieren die Unternehmer nachhaltige Textilien und Produktionsprozesse. Schließlich möchten auch modische Pfälzer Natur und Umwelt schützen! Ob für das eigene Outfit oder als Geschenk: Wer Textilien mit Pfälzer Charme sucht, ist hier genau richtig.

