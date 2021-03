Pflegeappartement als Kapitalanlage in Top-Innenstadtlage

Seniorenresidenz Rendsburg mit Rendite, Sicherheit und Top-Betreiber.

Die moderne und hochwertig ausgestattete vollstationäre Seniorenresidenz “Am Altstädter Markt” mit 99 Pflegeappartements ( 87 EZ und 12 DZ mit insgesamt 111 Pflegeplätzen) liegt in einmaliger, altstädtischer Lage inmitten der Fußgängerzone, zwischen verwinkelten Gassen direkt am Marktplatz. Bei der Seniorenresidenz “Am Altstädter Markt” handelt es sich um eine moderne Seniorenresidenz mit 111 vollstationären Pflegeplätzen, attraktivem Foyer, einen Lichthof über 3 Ebenen und großzügigen Dachterrassen. Der Pflegeheimbetreiber hat zudem ein öffentliches Café integriert. Die umliegenden Außenbereiche werden von der Stadt im Zuge des Bauvorhabens vollständig saniert. Mieter und Betreiber der Seniorenresidenz Rendsburg ist die bonitätsstarke ALLOHEIM Gruppe. Die Eröffnung ist erfolgt und der Mietvertrag ist auf 20 Jahre fest abgeschlossen plus Verlängerungsoption. Die Pflegeresidenz bietet insgesamt 87 Einzel- und 12 Doppelzimmer die auf überschaubare, familiäre Wohnbereiche verteilt sind. In der Seniorenresidenz Rendsburg sind pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade willkommen.

Der Pflegemarkt in Rendsburg ist massiv unterversorgt (mindestens 125 fehlende Plätze). Zudem sind die Bestandseinrichtungen überaltert und nicht mehr zeitgemäß (214 Plätze vorhanden). Die Top-Lage der Pflegeresidenz im Zentrum der Innenstadt stellt sicher, dass die Bewohner am gesellschaftlichen Leben der Stadt teilhaben können und ist daher für den Betreiber eines Pflegeheimes äußerst attraktiv. Innerstädtische Lagen sind für Pflegeeinrichtungen die gefragtesten Standorte, jedoch nur selten wirtschaftlich darstellbar. Die Seniorenresidenz Rendsburg ist eine attraktive Pflegeimmobilie in einer hochfrequentierten Lage in der Fußgängerzone, direkt in der Altstadt.

Seniorenresidenz Rendsburg auf einen Blick:

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt stationäre Pflege

Stadt Rendsburg am Nord-/Ostsee Kanal mit ca. 29.000 Einwohnern

Seniorenresidenz Rendsburg mit insgesamt 99 Pflegeappartements ( 87 Einzelzimmer, 12 Doppelzimmer)

Fertiggestellte Pflegeimmobilie in Rendsburg (Baujahr 2020) ohne Bau- und Fertigstellungsrisiko

Neue Pflegeappartements mit einer Gesamtfläche (inkl. Gemeinschaftsfläche) von 57,10 m² bis 105 m²

Kaufpreise von 184.269 € – 339.203 € (Preis 3.227 €/m²)

2.348,00 m² großes Grundstück (ca. 4 % Grundstücksanteil)

Lineare Abschreibung von 2 % auf die Herstellungskosten

Die Seniorenresidenz – Am Altstädter Markt – hat einen großzügigem Eingangsbereich mit Foyer und Empfang

Helle und freundliche Bewohnerzimmer mit seniorengerechtem Bad und ansprechender Ausstattung

Gemütliche Gemeinschaftsräume mit Wohnküchen

Eigene Küche mit Speisesaal

Hauseigene Physio- und Ergotherapie

Öffentliches Café in der Pflegeresidenz

Moderne medizinische Bäder (Wohlfühlbäder) auf den einzelnen Stationen

Schöne Terrasse mit Blick über die Stadt

Die Seniorenresidenz Rendsburg befindet sich in begehrter Innenstadtlage (direkt in der Altstadt)

Beste Verkehrsanbindung

Cafés, Restaurants, Wochenmarkt, Bahnhof fußläufig erreichbar

Hochwertige Bauausführung

Gemeinschaftsflächen (Terrasse, Speisesaal, Aufenthaltsräume)

Attraktive Mietrendite

Erfahrener, engagierter und bonitätsstarker Betreiber ALLOHEIM

Langfristiger unkündbarer Pachtvertrag (20 Jahre zzgl. Verlängerungsoption) mit Indexierung

Bevorzugtes Belegungsrecht für Eigentümer und nächste Familienangehörige (auch für weitere Einrichtungen bundesweit)

Energiebedarf: 41 kWh/(m²a), Erdgas, Energieeffizienzklasse A

Kalkulierte Verwaltungskosten 335 € p.a., Instandhaltung 3 €/m² pro Jahr

Der Verkauf erfolgt ohne zusätzliche Käuferprovision!

Weitere Informationen: http://www.seniorenresidenz-rendsburg.de

Tel. 04661 941305

Profitieren Sie von mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Senioren-Immobilien. Sie suchen als Investor eine Anlage, die langfristig eine gute Rendite bietet? Als Spezialist für Konzeptionen bieten wir Ihnen ausgereifte Konzepte!

