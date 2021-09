Pflegeappartement in begehrter Lage

Seniorenresidenz in Rendsburg “Am Altstädter Markt”!

Die moderne und hochwertig ausgestattete vollstationäre Seniorenresidenz am Altstädter Markt mit 111 Pflegeplätzen liegt in einmaliger, altstädtischer Lage inmitten der Fußgängerzone, zwischen verwinkelten Gassen direkt am Marktplatz. Bei der Seniorenresidenz am Altstädter Markt handelt es sich um ein modernes Pflegezentrum mit gehobener Ausstattung, attraktivem Foyer, einen Lichthof über 3 Ebenen und großzügigen Dachterrassen. Der Pflegeheimbetreiber hat zudem ein öffentliches Cafe integriert.

Mieter und Betreiber der Seniorenresidenz Rendsburg ist die bonitätsstarke ALLOHEIM Gruppe. Die Eröffnung ist im Herbst 2020 erfolgt und der Mietvertrag ist auf 20 Jahre fest abgeschlossen plus Verlängerungsoption. Die Seniorenresidenz bietet insgesamt 87 Einzel- und 11 Doppelzimmer die auf überschaubare, familiäre Wohnbereiche verteilt sind. In der Seniorenresidenz Rendsburg (Nord- Ostsee Kanal) sind pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade willkommen.

Der Pflegemarkt in Rendsburg ist massiv unterversorgt (mindestens 125 fehlende Plätze). Zudem sind die vorhandenen Einrichtungen überaltert und nicht mehr zeitgemäß (214 Plätze vorhanden). Die Top-Lage der Pflegeresidenz im Zentrum der Innenstadt stellt sicher, dass die Bewohner am gesellschaftlichen Leben der Stadt teilhaben können und ist daher für den Betreiber eines Pflegeheimes äußerst attraktiv.

Innerstädtische Lagen sind für Pflegeeinrichtungen die gefragtesten Standorte, jedoch nur selten wirtschaftlich darstellbar. Die Seniorenresidenz Rendsburg ist eine attraktive Pflegeimmobilie in einer hochfrequentierten Lage in der Fußgängerzone in direkter Nähe zum Busbahnhof. Für Kapitalanleger besteht nun die Möglichkeit, ein Pflegeappartement in einer attraktiven Innenstadtlage zu erwerben, mit zuverlässigen Mieteinnahmen.

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt der stationären Pflege

Neue Seniorenresidenz Rendsburg ohne Bau- und Fertigstellungsrisiken

Top-Betreiber ALLOHEIM Unternehmensgruppe

Top-Lage in der Altstadt von Rendsburg direkt am Marktplatz (Lage, Lage, Lage)

20 Jahre unkündbarer Pachtvertrag

Insgesamt 99 Pflegeappartements (87 EZ und 12 DZ)

ca. 57 m² – 105 m² (inkl. anteiliger Gemeinschaftsflächen und Ladenlokal

2.458 m² großes Grundstück

ca. 4 % Grundstücksanteil

Kaufpreise 184.269 EUR – 339.203 EUR

Attraktive Rendite

Mietzahlung 3 Monate nach Kaufpreiszahlung

Bevorzugtes Belegungsrecht

Eine Käuferprovision fällt nicht an!

Profitieren Sie von diesem erstklassigen Ausnahmeangebot und sichern Sie sich ein Pflegeappartement mit Top-Bauqualität in begehrter Altstadtlage.

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern unter http://www.seniorenresidenz-rendsburg.de

Die CVM GmbH hat eine lange Erfahrung im Bereich Sozialimmobilien (Pflegeimmobilien, Service-Wohnen, Betreutes-Wohnen, Pflegefonds).

Firmenkontakt

CVM GmbH Pflegeimmobilien

René Chevalier

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021-22600

06021-22606

info@pflegeimmobilien.de

http://www.pflegeimmobilien.de

