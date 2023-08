Cleaner Look und exzellente Kühlung

Die neuen Glacier One D30 AIOs von Phanteks sehen nicht nur fantastisch aus, sie bieten auch mächtig Kühlperformance und durchdachte Features. Seit Release der schicken D30 Lüfter warten Fans auf die passenden CPU Kühler. Jetzt ist es so weit und es sind echte Schmuckstücke geworden, die einen extra sauberen Look wie aus einem Guss ermöglichen. 30 mm starke D30 Lüfter sorgen für ordentlich Airflow durch den Radiator. Die flüsterleise Pumpe auf dem Full-Cover Kühlerboden der mit feinen Mikrokanälen ausgestattet ist, transportiert die Hitze zuverlässig von der CPU ab. Der Kühlerdeckel ist mit eleganten DRGB Streifen dekoriert, die sich zusammen mit den Lüftern über ein einzelnes Kabel steuern lassen.

Jetzt neu bei Caseking!

Die Glacier One D30 ist eine leistungsstarke AIO Wasserkühlung mit integrierten ARGB-Lüftern und LED-Streifen auf dem Pumpendeckel. Mit dem Closed-Loop-Design, Radiatoren in entweder 240 mm oder 360 mm und den effizienten D30 Lüftern entfalten die Phanteks Glacier One D30 AIOs das volle Potenzial deiner Intel- oder AMD-CPU. Mit dem großen Kupfersockel und der durchdachten Lamellenanordnung ist sie bestens für den Einsatz auf modernen High-End-CPUs geeignet.

Durch ihr schlichtes und stilvolles Design fügt sich die Kühlung in unterschiedlichste Builds ein und wertet sie mit brillanten und mehrfarbigen Lichteffekten auf. Der schicke Pumpendeckel mit LED-Streifen ist dabei ein besonderes optisches Highlight. Durchdachte Features wie Schraubenabdeckungen und die hochwertigen Sleeves für die Tubes vervollkommnen den cleanen Look.

Die Features der Phanteks Phanteks Glacier One D30 AIOs im Überblick:

Leistungsstarke AUO-Wasserkühlung mit integrierter RGB-Beleuchtung

verfügbar mit 240 mm und 360 mm Radiatoren

Temperaturgesteuerte PWM-Pumpe für geräuscharmen Betrieb

Hochwertige Sleeves für langlebige Tubes

Kompatibel mit LGA 1700 und AM5 für aktuelle Intel und AMD Prozessoren

Die verwendete Pumpe bietet auch bei geringen Drehzahlen schon eine außerordentlich gute Kühlleistung und ermöglicht entsprechend einen sehr leisen Betrieb. Selbst auf maximaler Leistung bei 3.100 U/min erzeugt sie nur eine kaum wahrnehmbare Geräuschemission von 20 dB(A).

Die verbauten Phanteks D30 120 mm Lüfter bietet dank ihrer Tiefe von 30 mm, dem leistungsstarken hydrodynamischen PWM-Motor und der aerodynamischen Lüfterblätter hervorragende Kühlleistung. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch umfangreiche Daisy-Chaining-Fähigkeiten aus. Bis zu vier lassen sich zusammenstecken und mit nur einem Kabel an dein Mainboard für PWM- und ARGB-Signale anschließen.

Die Phanteks Glacier One D30 AIO ist in Schwarz und Weiß mit Radiatoren in den Größen 240 mm und 360 mm verfügbar. Die 240er-Variante kostet 149,90 Euro, die Ausführung in 360 mm ist für 179,90 Euro zu haben. Alle vier Versionen sind ab sofort lieferbar!

Alle Informationen zu den Phanteks Glacier One D30 AIOs finden sich auch noch einmal hier:

caseking.de/phanteks-glacier-d30

Jetzt bei Caseking bestellen!

