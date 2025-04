Philomaxcap AG: Philomaxcap’s Tochtergesellschaft GenH2 kündigt eine bedeutende Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth und Hyroad Energy an

München (IRW-Press/15.04.2025) –

Philomaxcap’s Tochtergesellschaft GenH2 kündigt eine bedeutende Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth und Hyroad Energy an

Die Unternehmen werden die erste verlustfreie Flüssigwasserstoff-Tankstelle bauen

Flüssigwasserstoff-Tankstelle in Dallas, Texas, ist für 2026 geplant

München, 15. April 2025 – Die Philomaxcap AG (ISIN: DE000A1A6WB2 / WKN: A1A6WB) hat vor kurzem eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, durch die die GenH2 Corp. („GenH2“) eine 100%ige Tochtergesellschaft von Philomaxcap wurde. GenH2 ist ein führendes Midstream-Wasserstofftechnologie- und Ausrüstungsunternehmen, dessen Technologie aus dem Kennedy Space Center der NASA hervorgegangen ist.

Josh McMorrow, CEO von Philomaxcap, erklärte: „Wir sind stolz darauf, die bahnbrechende Technologie zur kontrollierten Speicherung von Flüssigwasserstoff von GenH2 auf den Markt zu bringen. Die Fähigkeit von GenH2, flüssigen Wasserstoff während des Umfüllens, der Speicherung und der Auslieferung präzise zu konservieren und zu kontrollieren, ist ein wichtiger Schritt für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs und des öffentlichen Nahverkehrs.“

Über Philomaxcap

Die Philomaxcap AG (FRA:HBD1) ist ein an der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Unternehmen, das sich auf die Wasserstoffwirtschaft konzentriert. Im Jahr 2025 wurde im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung die GenH2 Corp. vollständig übernommen, ein Unternehmen, das sich auf die kontrollierte Speicherung von flüssigem Wasserstoff sowie die Wasserstoffverflüssigung spezialisiert hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://www.philomaxcap.de

Original-Pressemitteilung unten:

Hyroad Energy arbeitet gemeinsam mit Bosch Rexroth und GenH2 an der ersten verlustfreien Flüssigwasserstoff-Tankstelle der Welt

Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in den Vereinigten Staaten

Austin, Texas, Titusville, Florida, Charlotte, NC, 8. April 2025 —

Hyroad Energy (

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4339330-1&h=2903180304&u=https%3A%2F%2Fwww.hyroadenergy.com%2F&a=Hyroad+Energy), ein Pionier auf dem Gebiet wasserstoffbetriebener Transportlösungen, kündigte auf der Hannover Messe eine strategische Partnerschaft mit

Bosch Rexroth , (

https://www.bosch.com/) einem Innovator auf dem Gebiet der Wasserstofftankstellentechnologie, und

GenH2 (

https://genh2hydrogen.com/), dem Marktführer auf dem Gebiet der kontrollierten Flüssigwasserstoffspeichertechnologie, an, um die erste verlustfreie Flüssigwasserstofftankstelle in den Vereinigten Staaten zu entwickeln. Das System wird an der Vorzeige-Wasserstofftankstelle von Hyroad Energy in Dallas, Texas, zum Einsatz kommen und stellt einen großen Schritt nach vorn dar, um die Wasserstoffinfrastruktur über Kalifornien hinaus in neue Märkte mit hoher Nachfrage voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit bringt die Flüssigwasserstoff-Kryopumpentechnologie von Bosch Rexroth, die kontrollierte Speichertechnologie von GenH2 und die Erfahrung von Hyroad Energy in der Entwicklung von Wasserstoffinfrastrukturen zusammen – mit dem gemeinsamen Ziel, Wasserstoffverluste bei der Speicherung und Betankung zu eliminieren.

„Die Branche hatte zu lange mit erheblichen Wasserstoffverlusten bei der Übertragung, Speicherung und Betankung zu kämpfen“, sagte Dmitry Serov, CEO und Gründer von Hyroad Energy. „Dieses Projekt setzt eine neue Messlatte. Durch die Kombination fortschrittlicher kryogener Technologien mit einem nahtlosen Systemdesign ist es unser Ziel, eine wirklich verlustfreie Tankstelle zu demonstrieren – ein großer Schritt vorwärts in der kommerziellen Nutzbarkeit von Wasserstoff als saubere Energielösung.“

„Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn fortschrittliche Technologie auf die richtigen Partner trifft“, sagte Dave Hull, Regional Vice President bei Bosch Rexroth. „Wir setzen auf Wasserstoff als eine grundlegende Energielösung, und diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement für den Aufbau der Infrastruktur wider, die für die richtige Skalierung erforderlich ist.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth und Hyroad, die unser Engagement für die Lösung der kritischen Probleme der Wasserstoffindustrie teilen“, sagte Greg Gosnell, CEO von GenH2. „Unsere Lösung wird die typischen Verluste der Branche eliminieren und die Speicherung und Betankung von Flüssigwasserstoff revolutionieren.“

Das Projekt signalisiert eine wachsende Dynamik der Wasserstoffinfrastruktur über Kalifornien hinaus und spiegelt das gemeinsame Engagement der Partner wider, den emissionsfreien Verkehr landesweit zu beschleunigen. Die Station soll bis 2026 in Betrieb gehen.

Über Hyroad Energy

Hyroad Energy liefert hochmoderne, emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw der Klasse 8, die auf die Bedürfnisse von Fuhrparks zugeschnitten sind und gleichzeitig deren CO2-Fußabdruck verringern. Durch sein innovatives Pay-per-Mile-Modell eliminiert Hyroad die Komplexität und Vorlaufkosten, die traditionell mit dem Einsatz von emissionsfreien Lkw verbunden sind. Als Pionier im Bereich des

wasserstoffbetriebenen Transports ist Hyroad Energy führend auf dem Weg in eine saubere und nachhaltige Zukunft. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hyroadenergy.com (

http://www.hyroadenergy.com)

Über Bosch Rexroth

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnik sorgt Bosch Rexroth für effiziente, kraftvolle und sichere Bewegung in Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt globale Anwendungserfahrung in den Marktsegmenten Mobile und Industrial Applications sowie Factory Automation. Mit intelligenten Komponenten, maßgeschneiderten Systemlösungen, Engineering und Dienstleistungen schafft Bosch Rexroth das notwendige Umfeld für voll vernetzte Anwendungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Getriebetechnik und lineare Bewegungs- und Montagetechnik, einschließlich Software und Schnittstellen zum Internet der Dinge. Mit Standorten in über 80 Ländern erwirtschafteten rund 33.800 Mitarbeiter im Jahr 2023 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.boschrexroth-us.com . (

http://www.boschrexroth-us.com)

Über GenH2

GenH2 ist ein Anbieter von Flüssigwasserstofftechnologie, der einzigartige Verflüssigungsanlagen sowie verlustfreie Speicher- und Transferlösungen für fortschrittliche saubere Energie anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Anlagen, die den Aufbau von Infrastrukturen beschleunigen und die Verfügbarkeit von Wasserstoff für den täglichen Gebrauch erhöhen. Zum GenH2-Technologieteam gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Konstruktion und im Bau von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter

http://www.genh2.com

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 2155 2804

E-Mail: info@philomaxcap.de

Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

