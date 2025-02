PixelfotoExpress begleitet den SemperOpernball seit 2006 bis heute

Seit der Wiederbelebung des SemperOpernballs im Jahr 2006 ist PixelfotoExpress als regionales Fotolabor und Fotografenteam ein fester Bestandteil dieses glamourösen Ereignisses. Von der ersten Stunde an begleiten wir dieses bedeutende Ball-Highlight in Dresden und freuen uns, auch zum 17. SemperOpernball anlässlich des 100-jährigen Jubiläums wieder mitwirken zu dürfen.

Der erste SemperOpernball 2006 stellte uns als Fotografen vor zahlreiche Herausforderungen: Verkaufswände voller Fotos mussten aufgrund kurzfristiger Sicherheitsbestimmungen unerwartet umplatziert werden. Gäste wurden direkt auf der Treppe und an ihren Plätzen fotografiert – ohne feste Standorte und Studiohintergründe. Zudem fiel der Strom aus, weil unsere Blitzanlagen und Beleuchtungen alle an einer einzigen Sicherung hingen. Trotz dieser Hürden gelang es uns, innerhalb weniger Stunden Tausende von Bildern in unserem Fotolabor in Dresden-Coschütz/Gittersee zu entwickeln, in Mappen zu sortieren und pünktlich zurück zur Oper zu bringen.

Fast 20 Jahre später sind wir stolz darauf, wieder Teil dieses einzigartigen Events zu sein und die besonderen Momente der Ballgäste in ihren festlichen Kleidern festzuhalten. Ein SemperOpernball ist nicht nur ein exklusives Erlebnis, sondern auch eine Erinnerung fürs Leben. Während für Sitzplätze, Smokings und Ballkleider oft hohe Summen ausgegeben werden, bleiben die schönsten Erinnerungen durch hochwertige Fotos erhalten – ob digital oder als edler Fotoabzug zum Verschenken, als Wandbild, im Rahmen oder für die eigene Pinnwand.

Dieses Jahr sind wir mit sechs Fotografen und ihren Assistenten vor Ort, um in unseren Fotostudios bei der Garderobe perfekte Erinnerungsbilder für die Gäste zu erstellen. Zudem erhalten die Gäste einen speziellen QR-Code, mit dem sie ihre Bilder wenige Minuten später in ihrer persönlichen Galerie finden können. Wir freuen uns auf einen weiteren unvergesslichen SemperOpernball!

