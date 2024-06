Place to be eröffnet im Oktober die neue Eventlocation „Place to be – Kreisler“ in Frankfurt

Frankfurt, 03. Juni 2024 – Place to be, der renommierte Anbieter von exklusiven Eventlocations, freut sich, die bevorstehende Eröffnung seiner neuesten Location “ Place to be – Kreisler“ im Herzen Frankfurts bekannt zu geben. Ab Oktober steht diese einzigartige Eventlocation Frankfurt für eine Vielzahl von Veranstaltungen zur Verfügung und setzt neue Maßstäbe in der Eventbranche.

Eine unvergleichliche Location über den Dächern Frankfurts

Das Place to be – Kreisler besticht durch seine moderne und gleichzeitig gemütliche Atmosphäre, gepaart mit einem atemberaubenden Blick auf die Skyline der Mainmetropole. Mit einer exklusiven 262 m² großen Dachterrasse bietet das Place to be – Kreisler den idealen Rahmen für kreative Entfaltungen und unvergessliche Events. Die beiden flexibel nutzbaren Veranstaltungsräume, die Sky Lounge und die Manhattan Lounge, sind mit modernster Technik ausgestattet und bieten Platz für bis zu 199 Personen stehend und bis zu 130 Personen sitzend.

Ein Ort für jede Art von Veranstaltung

Ob Tagungen, Workshops, private Feiern oder Firmenevents – das Place to be – Kreisler bietet die perfekte Kulisse für jeden Anlass. Die Eventlocation Frankfurt ist mit kostenfreiem WLAN, einem hochmodernen Soundsystem, flexiblen Möbeln und zwei 85 Zoll Flatscreens ausgestattet. Dank der verdunkelbaren Fenster und der Ambientebeleuchtung kann die Atmosphäre individuell angepasst werden.

Statement des Geschäftsführers

„Wir freuen uns sehr, das Place to be – Kreisler in Frankfurt zu eröffnen und unseren Kunden eine weitere erstklassige Eventlocation Frankfurt anbieten zu können. Mit dem Place to be – Kreisler schaffen wir einen Ort, der nicht nur durch seine exklusive Lage und Ausstattung besticht, sondern auch durch seine Vielseitigkeit und den erstklassigen Service, den unsere Kunden von uns gewohnt sind“, so Tobias Thüner, Geschäftsführer von Place to be.

Für zusätzliche Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins in der Eventlocation Frankfurt besuchen Sie jetzt die Webseite von Place to be.

Place to be ist ein führender Anbieter von Premium-Eventlocations in Deutschland. Das Unternehmen bietet exklusive Veranstaltungsorte für eine Vielzahl von Anlässen, darunter Tagungen, Workshops, private Feiern und Firmenveranstaltungen. Mit einem starken Fokus auf erstklassigen Service und modernster technischer Ausstattung schafft Place to be einzigartige Erlebnisse in außergewöhnlichen Umgebungen. Jede Location ist sorgfältig ausgewählt und gestaltet, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Kontakt

place to be GmbH

Ninka Ploeger

Rolandstraße 44

40476 Düsseldorf

+49 (0) 211 822 6868 0



https://placetobe.com/

