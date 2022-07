Planview übernimmt Enrich, führenden Anbieter im Bereich der Produktportfolioanalyse

Der Zusammenschluss erweitert die Priorisierungs- und Planungsmöglichkeiten für Produktportfolios bei F&E- und Produktunternehmen

KARLSRUHE/AUSTIN, 12.7 2022 – Planview®, einer der weltweit führenden Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen, gibt die Übernahme von Enrich bekannt, einem Unternehmen für die Produktportfolioanalyse, die es F&E-Organisationen mit komplexen Portfolios ermöglicht, strategische Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.

“Bei der kontinuierlichen Erweiterung ihrer Produktportfolios setzen Unternehmen auf Geschäftsinitiativen, die Millionen von Dollar kosten können und deren Fertigstellung Jahre in Anspruch nehmen kann”, sagte Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Planview. “Enrich verfügt über fundierte Kenntnisse im Hinblick auf komplexe Produktpriorisierungs- und Analysetechniken, die Unternehmen bei Portfolioentscheidungen unterstützen und es ihnen ermöglichen, datengestützte Investitionsentscheidungen mit dem größten Mehrwert zu treffen.”

“Planview und Enrich haben es sich beide zur Aufgabe gemacht, dass unsere Kunden ihre geschäftskritischen Ergebnisse erzielen”, sagte Dr. Rich Sonnenblick, Gründer und Chief Executive Officer von Enrich. “In den letzten 24 Jahren haben wir mit mehr als der Hälfte der weltweit führenden Life-Sciences-Unternehmen zusammengearbeitet, um ihnen in Echtzeit einen Einblick in den aktuellen und zukünftigen Status ihrer Produktpipelines zu geben, damit sie bessere Investitionsentscheidungen treffen und ihre Geschäftsziele erreichen können. Wir freuen uns darauf, Teil des Planview Teams zu werden und jetzt auch den Kunden von Planview unsere erstklassigen Simulations- und Analysefunktionen anbieten zu können.”

Enrich wurde 1998 gegründet und bietet eine sichere, Cloud-basierte Plattform für die Priorisierung, Bewertung und Szenarioanalyse von Portfolios. Grundlage ist eine maßgeschneiderte und flexible Analyse-Engine mit nahtlos integrierbaren Visualisierungsmöglichkeiten. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Etablierung erstklassiger, autarker, strategischer Portfoliokompetenzen bei den Kunden.

Rich Sonnenblick und das Data-Scientist-Team von Enrich ergänzen perfekt die Data-Science- und Analyse-Kenntnisse von Planview. Rich Sonnenblick wird die Rolle des Chief Data Scientist bei Planview übernehmen. Er ist dort mit der Aufgabe betraut, den Aufbau und die Erweiterung der Data-Science-Strategien des Unternehmens voranzutreiben und Predictive-Insights-Funktionen in Planview Lösungen bereitzustellen.

Durch den Zusammenschluss von Planview und Enrich wird das Kerngeschäft, Lösungen für das Produktportfoliomanagement bereitzustellen, gestärkt. Zugleich erhält die Mission des Unternehmens, Kunden dabei zu helfen, die Zukunft des vernetzten Arbeitens zu realisieren, um das Erreichen der wichtigsten Ziele zu beschleunigen, einen zusätzlichen Impuls.

Die Bekanntgabe dieser Übernahme erfolgte kurz nach der Absichtsbekundung seitens Planview, das Unternehmen Tasktop zu übernehmen. Der Abschluss dieser Transaktion wird für das dritte Quartal 2022 erwartet.

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung und Auswirkung zu vernetzen, um die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kundenunternehmen und 2,4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com/de.

Über Enrich Consulting

Enrich wurde 1998 gegründet und bietet flexible Analyse-, Szenarioplanungs-, Simulations- und Optimierungstechniken, die auf F&E-Teams zugeschnitten sind, um Portfolioplanung und -priorisierung, Entscheidungsunterstützung und Risikoanalyse für hochkomplexe Produktportfolios zu ermöglichen. Führende Pharma- und Life-Sciences-Marken, darunter die Hälfte der 20 führenden Life-Sciences-Unternehmen, verwenden Enrich, um in Echtzeit Einblicke in den Status von Produktportfolios zu gewinnen und so bessere Entscheidungen zu treffen und sich an den Geschäftszielen auszurichten. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.enrichconsulting.com.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung und Auswirkung zu vernetzen, um die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kundenunternehmen und 2,4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com/de

Firmenkontakt

Planview GmbH

Leslie Marcotte

Gartenstrasse 67

76135 Karlsruhe

0721 95970

lmarcotte@planview.com

https://www.planview.com/de/

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de