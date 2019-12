Plunet Summit 2020: Die Anwenderkonferenz für Übersetzungsagenturen und Sprachendienste ist zurück!

Der Termin für die nächste Plunet-Anwenderkonferenz steht fest. Am 28. und 29. Mai 2020 werden in Berlin über 180 Plunet-Kunden, Interessenten und Technologiepartner zur dritten Auflage des exklusiven Branchenevents zusammenkommen.

Plunet Summit 2020 verspricht 48 Stunden Hochspannung und neue Impulse für alle Unternehmen, die Plunet im Einsatz haben und/oder sich für neue Managementstrategien und Technologien interessieren. Im Berliner Spreespeicher werden sich Geschäftsführer, Projektmanager und IT-Verantwortliche von Übersetzungsagenturen und Sprachendiensten zu einem intensiven Erfahrungs- und Wissensaustausch in gewohnt inspirierender Summit-Atmosphäre treffen.

Das Summit-Programm: It“s all about YOU!

Bei der Summit-Themenplanung stehen – ganz im Sinne einer waschechten Anwenderkonferenz – die Herausforderungen, Arbeitsweisen und Lösungsansätze der Plunet-Nutzer klar im Fokus. Neben exklusiven Vorträgen rund um das Management von Übersetzungs- und Geschäftsprozessen, der Vorstellung neuer Plunet-Entwicklungen und Features und ihr Einsatz im Unternehmen sowie praxisorientierten Workshops werden insbesondere ausgewählte Customer-Best-Practice-Präsentationen und Diskussionsrunden für ein spannendes und einzigartiges Summit-Programm sorgen.

Aktuelle Informationen zum Programm, zur Anmeldung und den Tickets sind über die offizielle Konferenzwebseite www.plunet-summit.com erhältlich. Der Ticketverkauf beginnt Mitte Februar, das Angebot ist begrenzt.

Wer zeitnah über das Programm, spezielle Aktionen und den Early-Bird-Ticketverkauf informiert werden möchte, kann sich hier für den Plunet Summit-Newsletter eintragen.

Teilnehmerstimmen 2018

„Was für ein fantastisches Event! Plunet Summit bringt genau die richtigen Leute zusammen, die sich für Übersetzungsmanagement-Technologien interessieren.“

– Roland Lessard, Morningside Translations (USA)

„Es ist einfach herrlich, Zeit mit der Plunet-Crew und Plunet-Nutzern aus aller Welt zu verbringen. Und dazu eine gute Gelegenheit, wertvolles Know-how und Inspiration zu erhalten, um mit der Software voranzukommen.“

– Thomas Rösch, Inhaber und Unternehmensentwickler, Comactiva Language Partner AB (Schweden)

„Jeder CEO oder CTO in einem Übersetzungsunternehmen sollte an Plunet Summit teilnehmen. Bei diesem Event geht es nicht nur um praktische Workshops und Support, sondern auch darum, unsere Vision vom Projektmanagement und darüber hinaus zu teilen.“

– Gaetan Chretiennot, Geschäftsführer, Six Continents (Frankreich)

Die Plunet GmbH, mit Niederlassungen in Würzburg, Berlin und New York, entwickelt und vertreibt das Business- und Übersetzungsmanagement System „Plunet BusinessManager“, die weltweit führende Managementlösung für die Übersetzungs- und Lokalisierungsbranche.

Auf einer webbasierten Plattform bietet Plunet das perfekte Werkzeug für Business-, Workflow- und Dokumentenmanagement – integriert Übersetzungssoftware, Finanzbuchhaltungssysteme sowie bestehende Systemlandschaften – für Übersetzungsagenturen und Sprachendienste.

Individuelle Unternehmensabläufe und Strukturen werden durch die vielfältigen Plunet-Funktionen und Erweiterungen sowie eine intelligente Prozessautomatisierung flexibel unterstützt. Die Grundfunktionen beinhalten unter anderem: Angebots-, Auftrags- und Rechnungsmanagement – inklusive umfassender Finanzreports, flexibles Job- und Workflowmanagement sowie Termin-, Dokumenten- und Customer Relationship Management.

Kontakt

Plunet GmbH

Daniel Rejtö

Dresdener Straße 15

10999 Berlin

+49 (0)30 322 9713 40

+49 (0)30 322 9713 59

daniel.rejtoe@plunet.com

https://www.plunet.com/de/

