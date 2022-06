PlusPerfekt Curvy Bride: Das neue Hochzeitsmagazin ist da!

Curvy Bride To Be: Die neue Hochzeitszeitschrift mit Brautkleidern für Curvy & Plus Size Frauen

Die neue PlusPerfekt Edition Curvy Bride 2022/23 ist da. Mit Highlights der aktuellen Hochzeitskollektionen und Trends der Bridal Fashion Weeks – kuratiert und präsentiert auf 148 liebevoll designten Seiten.

Curvy Hochzeitslooks neu interpretiert in historischen Gemäuern, zeigen wir in der Modestrecke “Take Me To Church”. Mit Trends wie Non-Heirloom Pearls, Satin-Slip-Dress und Retro-Minis, die sich auch mit kleinerem Budget verwirklichen lassen. Die Trends für den Bräutigam und was ein Gentleman zur Hochzeit trägt, verrät uns Herrenmaßschneider Jürgen Reschop von KingsHouse.

Straight From New York

Welche Brautkleider die Herzen Hollywoods höher schlagen lassen, weiß Houghton-Designerin Katharine Polk. Mit ihr sprechen wir exklusiv über Bridal Trends 22/23 – straight from New York. Dabei darf es diese Hochzeitssaison richtig bunt werden: Mit Hochzeitsanzügen in stylischen Farben, die nach der Hochzeit zu Lieblingspieces werden. “Bridal Superior” zeigt Traum-Brautkleider in Großen Größen und eine Preview auf die Trends 2023.



Die beliebtesten Brautmodengeschäfte für Curvys 2022

In welchen Brautmoden-Studios Curvy und Plus Size Bräute sich am wohlsten fühlen und sich in ihr Brautkleid verliebt haben, das haben wir unsere Leserinnen gefragt. Die Top 10 der beliebtesten Brautmodengeschäfte stellen wir euch vor. Denn auch wenn sich die Auswahl an Hochzeitskleidern in Großen Größen verbessert hat, es ist noch immer deutlich Luft nach oben. Dabei könnten uns gerade im textilen Bereich Designer und Labels diesen Herzschmerz ersparen. Immerhin trägt fast die Hälfte der Frauen Konfektionsgröße 42 und größer.

Bridal Boudoir & vieles mehr

Für unsere Boudoir-Fotostrecke hatten wir einen Leser|innen-Aufruf gestartet. Wir präsentieren die Gewinnerin, geshootet im Hotel Renthof-Kassel von der Fotografin Dr. Yvonne Sophie Thöne. Außerdem jede Menge Beauty-Tipps für den perfekten Hochzeitsglow, Deko-Inspirationen, die schönsten Honeymoon-Ziele und vieles, vieles mehr.

Ich will. Limitiert & Handsigniert

Traditionen müssen gelebt werden, deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder eine limitierte und handsignierte Auflage. Du kannst Dich zwischen drei Versionen für Curvy Bräute entscheiden.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.