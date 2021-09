PlusPerfekt sucht das beliebteste Brautmodengeschäft für Curvys 2022

PlusPerfekt – Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle – sucht wieder nach Deutschlands beliebtestem Brautmodengeschäft für Curvy und Plus Size Frauen. Wo hast du dein Brautkleid gekauft? Wo wurdest du perfekt für deine Hochzeit beraten? Welches Brautmodengeschäft würdest du Plus Size Bräuten empfehlen?

Die Nominierungen für 2022 haben begonnen

Ein zauberhaftes Hochzeitskleid, eine schöne Auswahl und einfühlsame Beratung, wünscht sich das nicht jede Braut? Mittlerweile gibt es einige Brautmodengeschäfte, die sich auf Große Größen spezialisiert haben und über ein traumhaftes Sortiment verfügen. Welches dieser Hochzeitsstudios kannst du unseren Leserinnen empfehlen? Wo ist die Auswahl an Brautkleidern in Großen Größen mehr als optimal, die Beratung richtig kompetent und das Personal reagiert feinfühlig auf die Wünsche und Vorbehalte einer molligen Braut?

Bequeme Strumpfhosen in Großen Größen

PlusPerfekt sucht bundesweit die Favoriten bei der plusperfekten Suche nach dem “I Say Yes To The Dress”. Nennt uns die beliebtesten Brautmoden-Schätzchen für Curvy Bräute. Die fünf am häufigsten nominierten Brautmoden-Studios stellen wir in unserer PlusPerfekt Edition Curvy Bride 22/23 näher vor. Außerdem nennen wir die Top 10 mit Firmenname und Anschrift.

Mitmachen & Gewinnen!

Unter allen teilnehmenden PlusPerfekt-Leserinnen und Lesern verlosen wir fünf PlusPerfekt Premium-Packages im Wert von jeweils 60 Euro. Du kannst entscheiden, entweder ein Premium-Package mit der PlusPerfekt Edition Curvy Bride 22/23 oder der PlusPerfekt Edition Business 21/22.

Hier klicken um an der Nominierung eines Brautmodengeschäftes für Curvys und dem Gewinnspiel teilzunehmen.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

