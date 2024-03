PM: Frühling an der Ostsee – die Oster-Arrangements im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Travemünde/München, 2. März 2024 – Frühlingserwachen an den fast menschenleeren Stränden der Ostsee: Mit den ersten Sonnenstrahlen auf der Haut gehören die Ostertage und der Frühling im Seebad Travemünde mit zu den schönsten Zeiten im Jahr. Für die Osterfeiertage hat das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde besondere Angebote kreiert.

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde offeriert für die Ostertage herrliche Angebote zwischen exquisiter Kulinarik und fröhlichem Osterbrunch, ausgedehnten Strandspaziergängen an der frischen Ostseeluft und entspannten Spa-Aufenthalten im ATLANTIC Beauty & Spa.

OSTER-ARRANGEMENT 2024 –

mit 3 Übernachtungen und einer Anreise ab Gründonnerstag, dem 28. März 2024

Vom ersten Moment an wohlfühlen – in den großzügigen Zimmern des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde dauert das Ankommen nur einen Wimpernschlag. Der vier Kilometer lange und breite Sandstrand beginnt direkt vor der Tür, das Seebad Travemünde oder auch die wunderschöne Hansestadt Lübeck laden zum Stadtbummel ein. Nach einem erlebnisreichen Tag lädt das Restaurant Holstein“s zum kulinarischen Genuss von köstlichen Menüs und à la carte Gerichten. Herrliche Verwöhnmomente stehen im ATLANTIC Beauty & Spa mit beheiztem Schwimmbad, verschiedenen Saunen und Dampfbädern, Ruheräumen, Fitnessbereich und Yoga-, Pilates- und Aqua-Fitness-Kurangebot auf dem Programm. Beste Aussichten auf unvergessliche Ostsee-Augenblicke über die Osterfeiertage 2024 im Seebad Travemünde und im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde.

Leistungen:

Drei Übernachtungen, inklusive dem ATLANTIC Frühstücksbuffet – Osterüberraschung auf dem Hotelzimmer – 3-Gang Menü am ersten Abend serviert im Restaurant Holstein“s – 4-Gang Menü am Samstag oder Oster-Sonntag am Abend serviert im Restaurant Holstein“s – 1 x süße Verführung bestehend aus einem Heißgetränk Ihrer Wahl und ein Stück Torte/Kuchen an einem Nachmittag in unserer Seven C“s Bar

Preis: ab 582,50 EUR pro Person im Doppelzimmer, ab 746,00 EUR im Einzelzimmer. Das Angebot ist gültig mit Anreise am 28. oder 29. März 2024, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar.

Wie in jedem Jahr stehen im Seebad Travemünde während der Osterfeiertage auch wieder international renommierte Veranstaltungen und Konzerte auf dem Programm.

Ein besonderes Oster-Highlight findet am Oster-Montag, dem 1. April 2024, im Ballsaal des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde statt: Das „Osterkonzert – Exsultate, jubilate“ von Mozart bis Puccini mit dem La Sinfonietta Classica Orchester, der Sopranistin Eilika Wünsch und Tenor Pedro Velázquez Díaz. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, Tickets gibt es an der Hotelrezeption und unter www.reservix.de

„Ostermünde“ ist das Osterfest für die ganze Familie in Travemünde! Mit Mal-, Bastel- und Spielaktionen für die Kleinen und einem musikalischen Programm für alle. Am Sonnabend laden große Osterfeuer am Strand und BBQ zu Romantik und Genuss bei einem einmaligen Meerblick ein. Am Samstag und Sonntag läuft der Osterhase dann zur Höchstform auf – verpassen Sie nicht die beliebte Osterei-Parade in der Vorderreihe!

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. Das Hotel gehört zu den „101 besten Hotels Deutschlands“ und ist da in der Kategorie der „Spa-Health-Resorts“ unter den Spitzenreitern des Landes ausgezeichnet worden. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

