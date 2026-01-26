Podcast: Agile Prinzipien verständlich erklärt

Fußball-Analogien zeigen, warum die agile Transformation mehr als Frameworks braucht

Agile Transformationen scheitern selten an Methoden – sondern an Haltung, Kultur und fehlendem gemeinsamen Verständnis. In einer aktuellen Podcast-Folge erklärt Andreas Becker, warum agile Prinzipien nur dann wirken, wenn sie gelebt werden – und nutzt dafür eine Analogie, die jeder versteht: Fußball.

Im Podcast “ Agile Prinzipien anhand von Fußball erklärt“ werden zentrale Aussagen des Agilen Manifests in den Kontext von Teamsport übertragen. Anhand alltäglicher Fragen aus dem Fußball zeigt Andreas Becker, was Agilität im Kern bedeutet: kontinuierliche Abstimmung, gemeinsames Lernen, Verantwortung im Team und schnelle Anpassung im Spiel.

„Niemand käme auf die Idee, einem Fußballteam einen Spielplan zu überreichen und dann vier Wochen nicht mehr miteinander zu sprechen“, so Andreas Becker. „Genau das passiert aber in vielen Organisationen – und wird dann agil genannt.“

Der Podcast richtet sich an Führungskräfte, agile Rollen, Teams und Entscheider, die Agilität nicht nur einführen, sondern verstehen wollen. Statt Methoden wie Scrum oder OKR in den Mittelpunkt zu stellen, geht es um die zugrunde liegenden Prinzipien – verständlich, praxisnah und ohne Fachjargon.

Vom Podcast zum Vortrag: Agile Transformation als Evolution

Die im Podcast vermittelten Gedanken rund um die agilen Prinzipien greift Andreas Becker auch in seinem Vortrag

“ Agile Transformation – die Evolution der Agilität“ auf und vertieft sie systematisch.

Der Vortrag verbindet:

– agile Prinzipien

– Kultur- und Wertewandel

– Spiral Dynamics als Reifegradmodell

– Teamsport-Analogien für komplexe Organisationen

Zentrale These: Agile Transformation ist kein revolutionärer Methodenwechsel, sondern eine evolutionäre Entwicklung von Denkweisen, Zusammenarbeit und Führung.

Dabei wird deutlich, warum Organisationen unterschiedlich „ticken“ – und weshalb es keine universelle Blaupause für Agilität geben kann. Stattdessen braucht es eine individuelle Spielphilosophie, die zur jeweiligen Kultur passt.

Agilität verstehen statt kopieren

Podcast und Vortrag verfolgen ein gemeinsames Ziel:

Agilität aus der Framework-Ecke holen und als das zeigen, was sie ist – eine Antwort auf Komplexität, Unsicherheit und Veränderung.

Mit seinem Ansatz macht Andreas Becker agile Prinzipien greifbar, ohne sie zu vereinfachen – und zeigt, warum erfolgreiche Transformation immer bei Kultur, Haltung und gemeinsamer Orientierung beginnt.

Die zwölf Prinzipien des Agilen Manifests – wie sie auch auf Wikipedia beschrieben sind – dienen als Leitlinien für moderne Zusammenarbeit und kontinuierliche Wertschöpfung in komplexen Kontexten.

Die COMPLEXcellence AG begleitet Unternehmen bei ihrer agilen Transformation und bei der Skalierung von individuellen Prozessen im Sinne des Agilen Manifests. Dabei wird in den Phasen des Umbruchs unterstützt, damit sich eine Kultur für ein agiles Arbeiten etablieren und Silo-Denken überwunden wird.

Firmenkontakt

COMPLEXcellence AG

Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

06252 9676726



http://www.complexcellence.de

