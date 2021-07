Pole Dance für Curvys: Diese Frau weiß wie es geht

Eigentlich kennt man Pole Dance aus dem Rotlicht Milieu, als Gogo oder Table Dance. Studios, die Kurse anbieten, nennen sie daher oftmals lieber Pole Fitness statt Pole Dance.

Pole Fitness wirkt zwar sehr leicht, die Übungen nahezu schwebend, doch es ist ein regelrechtes Ganzkörpertraining, das gezielt alle Muskelgruppen trainiert. Frauen können sich gut mit der Sportart identifizieren, weil sie elegant und sinnlich aussieht.

PlusPerfekt spracht mit einer Frau, die sich mit Pole Fitness für Curvys auskennt. Jasmin Byrizckcy ist gelernte Fitness- und Reha-Therapeutin. Sie hat eine Tanzschule für Körperkunst und Fitness und bietet Curvy Pole Fitness an.

Jasmin, Pole Dance ist zum ein Trend Sport geworden. Wie erklärst du dir diesen Hype?

Jasmin Byrizckcy: Anfänglich war es ein Trendsport. Etwas Neues kam auf den Markt, das neugierig machte, aber dennoch war die Scham da und die Vorurteile groß.

Dabei ist Pole Fitness ist ein Ganzkörpertraining, welches gezielt alle Muskelgruppen trainiert und so zur Gesundheitsförderung beiträgt. Pole Fitness sieht leicht aus, fast schwebend, aber spätestens bei der ersten Stunde merken die meisten, wie schwer der Sport eigentlich ist.

Wie kommt man zum Pole Dance? Was reizt die Tänzerinnen an dem Sport?

Jasmin Byrizckcy: Der Reiz besteht darin, Sport zu machen, es aber nicht nach Sport aussehen zu lassen. Also Krafttraining, ohne sich dabei im Fitnessstudio mühsam mit Hanteln zu quälen und natürlich sieht der Sport mit der Zeit auch leicht und elegant aus. Es ist eine Mischung aus Akrobatik, Ballett und Yoga.

Meist assoziiert man mit Pole Dancing sehr schlanke, muskulöse Frauen. Können auch Curvys oder Plus Size Frauen Pole Dance betreiben?

Das komplette Interview und Pole Dance Posen findet ihr auf PlusPerfekt.de

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Empire Pole