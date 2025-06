PORR setzt Maßstäbe im Spezialtiefbau

Schlüssel zum Erfolg im Spezialtiefbau: nachhaltige Baustellenlösungen

Der Spezialtiefbau gilt als Grundlage für jedes anspruchsvolle Bauprojekt. Nur mit fundiertem Fachwissen und präziser Ausführung lassen sich sichere Baugründe wirtschaftlich erschließen. In Deutschland hat sich die PORR durch die Übernahme der Unternehmen Stump Spezialtiefbau und Franki Grundbau in den Jahren 2013 und 2017 stark positioniert. Die spätere Zusammenführung zur heutigen PORR Spezialtiefbau GmbH mit Hauptsitz in München und weiteren Standorten in Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Oldenburg, Seevetal und Stuttgart etablierte das Unternehmen zum Technologieführer im Spezialtiefbau.

Das breite Leistungsspektrum umfasst die Beratung, Planung und Realisierung von komplexen Gründungen, Baugruben, Dichtsohlen und Bodenverbesserungen. Die PORR ist zudem für alle Leistungen des Spezialtiefbaus bei der Deutschen Bahn präqualifiziert und wurde als erstes Unternehmen der Branche mit dem DGNB Basiszertifikat „Nachhaltige Baustelle Spezialtiefbau“ ausgezeichnet. Diese besondere Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) bestätigt das herausragende Engagement der PORR für nachhaltiges Bauen und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Um die Nachhaltigkeit einer Baustelle zu verbessern, können sich die Auftraggeber unter anderem für emissionsarme Pfahlgründungen oder umweltfreundliche Baugrundverbesserungen entscheiden. Außerdem besteht die Möglichkeit, beim Erstellen von Dichtwänden recycelte Materialien einzusetzen oder umweltfreundliche Verfahren zu nutzen. Die Expert:innen unterstützen ihre Kunden von Beginn an, falls diese ein Nachhaltigkeits-Zertifikat für ihre Baustelle anstreben.

Bauarbeiten nah am Wasser: DGNB zertifiziert

Ein besonders anspruchsvolles Projekt im Bereich Spezialtiefbau stellte das Vertiefen des Hafenbeckens im bayerischen Straubing (Ortsteil Sand) dar. Der Auftrag beinhaltete die Verstärkung der bestehenden Spundwände, bei denen 1.076 Verpress-Daueranker die erhöhte statische Belastung durch die Vertiefung kompensierten. Um den Hafenbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, erfolgten die Arbeiten ausschließlich von einem 42 x 12 Meter großen Arbeitsponton aus. Besondere Herausforderungen bestanden im Umwelt- und Naturschutz: Es durften keine Stoffe ins Donauwasser gelangen, und lärmintensive Arbeiten mussten bis zum Beginn der Brutzeit am 1. März 2023 abgeschlossen sein, da Teile des Hafengebiets in einem Vogelschutzgebiet liegen. Für die vorbildliche Baustellenorganisation und den Ressourcenschutz verlieh die DGNB der PORR das Zertifikat „Nachhaltige Baustelle – Spezialtiefbau“.

Komplexe Baugrube in Hamburg-Rothenburgsort

In Hamburg-Rothenburgsort erhielt die PORR den Auftrag, eine ca. 14.200 m² große, wasserdichte Baugrube für ein großes Neubauprojekt der Stadt zu erstellen. Hier werden rund 1.000 Wohnungen errichtet. Neben der Gründung umfassten die Spezialtiefbauarbeiten die Installation von 10.620 m² Dichtwand, 1.845 m² Schlitzwand, 14.200 m² Weichgelsohle, 3.320 m temporären Litzenankern und 1.214 Atlas-TMV-Pfählen. Eine besondere Herausforderung bestand darin, die durchgehende Weichgelsohle in dieser Größe bei gleichzeitiger Ausführung der Verbauwände herzustellen – und das bei einem engen Zeitplan. Zudem stellte die im Baugrund vorhandene, massive, unbekannte Altbebauung erhöhte Anforderungen an das Team und erforderte ein hohes Maß an Flexibilität.

Vielfältige Referenzprojekte

Die PORR Spezialtiefbau kann auf eine lange Liste von Referenzen unterschiedlichster Bauwerke verweisen. Aufträge wie die Sanierung und Reinigung der Kerspetalsperre, deren denkmalgeschützte Staumauer eine Fläche von ca. 2.800 m² umfasst, gehören ebenso dazu wie Straßen, Brücken, Bergbahnstationen, Hangsicherungen, Tunnel, Stromleitungen oder Windräder. Diese Bauwerke haben alle eines gemeinsam: Sie müssen – unabhängig von der Bodenbeschaffenheit – über einen stabilen und sicheren Stand verfügen.

Fazit und Ausblick

Nachhaltige Bauweisen werden immer wichtiger. Der Spezialtiefbau ist unverzichtbar für moderne Bauprojekte. Die PORR Spezialtiefbau GmbH hat sich durch ihr technisches Fachwissen und ihrem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit als führend etabliert. Mit innovativen, durchdachten Lösungen und einem breiten Leistungsspektrum setzt sie anspruchsvolle Bauvorhaben sicher und effizient um.

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der börsennotierten PORR AG und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologieführerin mit eigenen Expertenteams anspruchsvolle, individuelle Kundenwünsche – sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie maßgeschneiderte Lösungen. Ihr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Mit der Strategie „Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die PORR ist in Deutschland in den Bereichen Government Services, Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe, Spezialtiefbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.