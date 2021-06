PORTICA – in 50 Jahren von einer “kleinen Halle” zur Fulfillment-Größe

Kempen. Im Schatten der Pandemie fast unbemerkt, hat die PORTICA GmbH kürzlich ihren 50. Geburtstag gefeiert. 1971 war das Unternehmen eines der ersten, das die Logistik, Lagerung und Verwaltung von Werbemitteln als Dienstleistung für seine Kunden mit damals 25 Mitarbeitern anbot. Im Laufe seiner Entwicklung ist daraus einer der führenden Fulfillment-Anbieter auf dem deutschen Markt entstanden. Mittlerweile arbeiten bei PORTICA an vier Standorten 160 Menschen.

Zum Zeitpunkt der Gründung befand sich die Marketinglogistik noch in den Kinderschuhen. Dementsprechend startete das Unternehmen mit einer Halle, die rund 3.000 Quadratmeter umfasste. “So entstand auch unser Firmenname, der sich aus der lateinischen Bezeichnung für “kleine Halle” ableitet”, erläutert Angela te Neues, Marketing-Managerin bei PORTICA.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Ende der 1970er-Jahre integrierte das Unternehmen Dienstleistungen zu Verkaufsförderungen wie Cashback- und Prämienaktionen sowie Mailings in sein Portfolio. Als drittes Standbein kam Ende der 1980er-Jahre der Versandhaus-Service – heute E-Commerce – dazu. So ist das Unternehmen im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen.

Weitere Informationen: https://www.portica.de/portica-in-50-jahren-von-einer-kleinen-halle-zur-fulfillment-groesse/

Über PORTICA GmbH Marketing Support:

Seit 50 Jahren ist PORTICA ein führender Fulfillment-Anbieter auf dem deutschen Markt und übernimmt Logistik-, IT-, und Finanzmanagement-Dienstleistungen sowie Customer Service. Das Unternehmen bedient Kunden aus vielfältigen Branchen und betreut im E-Commerce, in der Marketing-Logistik und in der Verkaufsförderung Hunderte von Projekten pro Jahr. Der Fokus liegt auf der effizienten Abwicklung von Prozessen unter Berücksichtigung kundenindividueller Anforderungen. PORTICA ist Teil eines Verbundes, zu dem auch das IT-Unternehmen GEDAK ( https://www.gedak.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( https://www.te-neues.de) gehören. PORTICA ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband. Weitere Informationen: https://www.portica.de

