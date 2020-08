Power of Sun: LED-Programm von euroLighting

LEDs und LED-Leuchtmittel mit Sonnenlichtspektrum

Nagold, August 2020 – Unter dem Slogan “Power of Sun” bietet euroLighting künftig sein umfassendes Programm an Vollspektrum-LEDs und LED-Leuchtmitteln unter anderem von SMART ECO LIGHTING an, die mit einem fast Sonnenlicht-gleichen Lichtspektrum ausgestattet sind.

Die neue Generation an Leuchtdioden gibt nach dem Vorbild der Sonne ein volles gleichmäßiges Spektrum über den gesamten sichtbaren Bereich sowie als weitere Ausführung bis hin zu 1000nm Wellenlänge im Infrarot-Bereich ab und imitiert die biologischen Wirkungen des Sonnenlichtes. Das Vollspektrumlicht fördert das menschliche Wohlbefinden, optimiert das Schlafverhalten, steigert die Konzentrationsfähigkeit und verbessert das Sehen vor allem bei älteren Personen wesentlich.

Es unterstützt den Menschen dabei, den fehlenden Teil Anteil der Energie auszugleichen, die er im Alltag durch den mangelnden Aufenthalt im Freien nicht mehr empfängt, da sich die tägliche Verweildauer im Sonnenlicht durch die moderne Lebensweise auf ca. 20% reduziert hat – zwei Drittel der Energie, die jeder Mensch jedoch pro Tag benötigt, wird normalerweise durch das Sonnenlichtspektrum generiert.

Zu den einsatzfertigen Leuchtmitteln, die euroLighting mit den neuen Leuchtdioden ausstattet, zählen unter anderem LED-Einschraublampen, T8-Röhren, LED-Panels und viele weitere. Sie besitzen ein Spektrum, bei dem der für das menschliche Auge schädliche Blau-Anteil in ein natürliches Verhältnis ähnlich dem des Sonnenlichts gebracht wurde. Zudem wurde der Wellenbereich um 480nm verstärkt, der besonders wichtig für das Lesen ist, sowie der Rot-Anteil, die für den menschlichen Körper von großer Bedeutung sind.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

