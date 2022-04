Präventionskurse bei Tripada® – Yoga in Wuppertal

Für Anfänger bis Fortgeschrittene, Kinder und Yoga für Schwangere

Nach den Osterferien starten wieder neue Präventionskurse in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal.

Die Kurse werden nach § 20 SGB V von allen gesetzlichen Krankenkassen gefördert.

Tripada Yoga ® – spezielles Konzept der Tripada Akademie:

Das Tripada Yoga ® Konzept wurde vom Gründer und Leiter der Tripada Akademie, Hans Deutzmann, entwickelt. Hierbei sind die Yoga Übungen aus dem klassichen Hatha Yoga an die Bedürfnisse der modernen, westlichen Welt angepasst, ganz im Sinne der Gesundheitsförderung.

Yoga dient hierbei als Entspannungskurs, die Übungen (sogenannte Asanas) werden ruhig und achtsam ausgeführt und mit dem Atemfluss kombiniert. Tripada Yoga ® richtet sich hierbei an jeden, der mit Hilfe von Yoga entspannen und sich mit der Praxis gleichzeitig auch fit und flexibel halten möchte. Es ist säkular und weltanschaulich neutral ausgerichtet und lädt Menschen jeder Religionszugehörigkeit dazu ein, dass Element “Yoga” für die persönliche Gesundheitsförderung zu nutzen.

Die Yogaübungen im Tripada Yoga ® sind besonders auf die Rückensicherheit ausgerichtet. Hierdurch bestehen auch keine Verletzungsrisiken durch extreme Haltungen. Die Übungen sind im Tripada Yoga ® speziell auf eine sichere und achtsame Ausübung angelegt. Es gibt 3 verschiedene Level, je nach Schwierigkeitsgrad und Anforderung der Teilnehmer. Somit ist Tripada Yoga ® auch sehr teilnehmerorientiert ausgerichtet. Yoga für Anfänger oder Fortgeschrittene, ebenso wie Yoga für Kinder und auch Yoga für Schwangere – bei den Präventionskursen in Wuppertal ist sicher für jeden der passende Kurs dabei, der Yoga ausprobieren oder auch längerfristig praktizieren möchte.

Beim “Tripada Yoga Shop” in der Tripada Akademie in Wuppertal kann man sich auch gleich das passende Yoga Equipment für die eigene Praxis zu Hause zulegen. Auf der Webseite unter www.tripada-yoga-shop.com kann man im gesamten Sortiment stöbern und Online bestellen, eine kleine Auswahl der Artikel ist auch in der Tripada Akademie vor Ort direkt zu beziehen.

Auf der Webseite www.tripada-wuppertal.de kann man auch die Präventionskurse bequem Online buchen. Dort kann man auch noch andere Kurse besuchen, wie Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Tai Chi, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

