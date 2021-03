Praktischer Service für Kunden: fruiton liefert Ostergrüße bundesweit an den Arbeitsplatz

Produkte aus der Biolandwirtschaft erfreuen auch Teams im Homeoffice

Köln, im März 2021. Bio gehört zum Alltag vieler Menschen. Laut einer Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung kaufen mehr als ein Drittel der Deutschen regelmäßig Biolebensmittel, berichtet im Januar 2021 das RedaktionsNetzwerk Deutschland.* Eier in Bio-Qualität sind besonders gefragt: Fast drei Viertel der Befragten kaufen sie “ausschließlich” oder “häufig”. Da liegt die Osteraktion von fruiton im Jahr 2021 voll im Trend. Neben lustig bedruckten “Ö-Eiern” und “Ö-Äpfeln” packt man im Kölner Frischezentrum auch Gesundes aus konventioneller Produktion sowie leckere Schokolade ins Versandpaket. Das landet wunschgemäß direkt auf dem Schreibtisch oder im Homeoffice der fruiton-Kunden.

fruiton hat das Ö-Ei erfunden

Fröhe Östern – so machen die Frischespezialisten mit ihrem digitalen Aktionsflyer Lust auf die Ostersaison 2021. Der Wort-Spaß weist auf ökologische Osterpräsente hin. fruiton legt im April frische, österlich bemalte Eier und Äpfel aus ökologischer Landwirtschaft ins Nest. Drei Motive stehen zur Auswahl. Das Design wird mit essbarer Farbe schonend auf Ei und Apfel gedruckt. “Zwar verlieren die Biolebensmittel durch den Druck ihr offizielles Bio-Prädikat, aber die Bio-Qualität bleibt bestehen. Das bringen wir mit den Begriffen Ö-Ei und Ö-Apfel rüber”, erklärt Sheila Röbkes. Die Geschäftsführerin fügt hinzu: “Das essbare Muster sieht auf der natürlichen Oberfläche von Ei und Apfel einfach klasse aus. Wir haben ein echtes Trendprodukt entwickelt, das lecker, gesund und überraschend anders ist.” Nach dem Erfolg im Jahr 2020 freut sich fruiton wieder auf die Ostersession.

Legen erfolgreich zu: Eier von Bio-Hennen

Wer für sein Team das Ö-Ei bei fruiton als Osterpräsent bestellt, erkennt den allgemeinen Trend. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus März 2020 stammt jedes achte Ei beim Einkauf eines privaten Haushaltes von einer Bio-Henne. ** Bei fruiton ist das selbstverständlich: Alle Eier der Osteraktion sind KAT-zertifiziert. Das heißt, sie werden dem Tierschutz gerecht. Und fruiton legt noch einen drauf: Der Flyer mit dem Oster-Angebot flattert digital auf die Schreibtische der fruiton-Kunden. Papiermüll wird vermieden.

Zum Osterfest: fruiton macht Büro und Zuhause mit Goodies bunter

“Der Oster-Flyer von fruiton zeigt sämtliche Osterpräsente – einfach zum Bestellen. Unsere Kunden können die Preise für das dekorative Ö-Ei und das bunte Ei selbst sofort erkennen und einfach vergleichen. Wie bei unseren Obstkörben gibt es keine versteckten Kosten”, erklärt Mario Dutenstädter. Der Geschäftsleiter stellt die übrigen Präsent-Ideen vor: Das sind bunt gefärbte Eier sowie knackige grüne und rote Äpfel, die ebenfalls österliche Motivdrucke erhalten. “Schokolade muss dabei sein. Feine, bunt verpackte Schokoeier füllen wir in eine große, grüne Box oder in vier kleine.” Ob ökologisch, bunt oder schokoladig: fruiton legt bei jedem Produkt Wert auf hohe Qualität.

fruiton legt für Bestandskunden zu Ostern Vorteile ins Nest

Bestandskunden profitieren das ganze Jahr über von den Vorteilen der frischen Obstkörbe. Die Teams fühlen sich wertgeschätzt und genießen zugleich leckere Vitamine. Zu Ostern bleiben Arbeitgeber bei ihrer Linie und zeigen außerdem ihre “Schokoladenseite” – mit den köstlichen Schoko-Boxen.

Die Oster-Goodies von fruiton sind außerdem komfortabel. Das “Zusammensuchen” von Ostereiern und Süßigkeiten entfällt, denn fruiton richtet das Präsent liebevoll her. Man wählt einfach die Variante für das Präsent sowie das gewünschte Motiv und bestellt bei fruiton. Alles läuft über die gleiche Rechnungsstellung.

