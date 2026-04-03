Praxisnaher Leitfaden zur Scheidung in Österreich

Schmelz Rechtsanwälte veröffentlichen Kurzleitfaden zur Scheidung in Österreich

Wien, 3.4.2027 – Mit einem neuen, praxisnahen Leitfaden unterstützt die Familienrechtskanzlei Schmelz Rechtsanwälte Betroffene bei der rechtlichen Orientierung rund um das Thema Scheidung in Wien. Der Beitrag “ Scheidung in Wien: Ablauf, Dauer, Kosten und Tipps “ bietet einen klar strukturierten Überblick über Ablauf, Voraussetzungen und rechtliche Folgen einer Scheidung in Österreich.

Orientierung in einer komplexen Lebenssituation

Eine Scheidung stellt für viele Menschen nicht nur eine emotionale, sondern auch eine große rechtliche und wirtschaftliche Herausforderung dar. Neben der Auflösung der Ehe müssen zentrale Fragen zu Unterhalt, Obsorge und Vermögensaufteilung geklärt werden. Der neue Leitfaden von Schmelz Rechtsanwälte greift diese Themen auf und vermittelt verständlich, welche rechtlichen Schritte notwendig sind und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen.

Überblick über Ablauf und Scheidungsarten

Der Beitrag erläutert die wesentlichen Formen der Scheidung im österreichischen Recht, insbesondere:

– Einvernehmliche Scheidung, bei der sich beide Ehepartner über die Scheidungsfolgen einigen

– Streitige Scheidung, bei der ein Gericht über die Auflösung der Ehe entscheidet, einschließlich etwaiger Eheverfehlungen der Ehepartner und des alleinigen oder überwiegenden Verschuldens an der Zerrüttung

– Scheidung nach häuslicher Trennung, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft dauerhaft aufgehoben ist

Diese Differenzierung ist entscheidend für Dauer, Kosten und Ausgang eines Scheidungsverfahrens.

Der Leitfaden behandelt praxisrelevante Fragen, mit denen Betroffene typischerweise konfrontiert sind:

– Unterhaltsansprüche zwischen Ehegatten

– Obsorge und Kontaktrecht für gemeinsame Kinder

– Aufteilung von Vermögen und Schulden

– Nutzung der Ehewohnung nach der Scheidung

Ziel: Klarheit und Rechtssicherheit schaffen

Scheidungsanwältin Mag. Eva Schmelz dazu: „Ziel des Beitrags ist es, komplexe familienrechtliche Fragestellungen verständlich aufzubereiten und Betroffenen eine erste Orientierung zu bieten. Gerade in emotional belastenden Situationen soll der Leitfaden helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und typische Fehler zu vermeiden. Nachdem Betroffene eine erste Orientierung erhalten haben, begleiten wir sie gerne durch eine herausfordernde Lebensphase und geben ihnen dabei Halt und Sicherheit.“

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei.

Kontakt

Schmelz Rechtsanwälte OG

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Währinger Straße 16

1090 Wien

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