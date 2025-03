Praxisworkshops für Berufsbetreuer

Fachwissen vertiefen und Praxis stärken

Für aktive Berufsbetreuer*innen bietet die HELP Akademie ein exklusives Angebot: 13 praxisorientierte Workshops, die gezielt auf die Herausforderungen und Anforderungen der täglichen Betreuungspraxis eingehen.

Die Workshops vermitteln wertvolle Einblicke und vertiefen Fachwissen in wichtigen Bereichen wie rechtliche Neuerungen, Fallmanagement, Kommunikation mit Betreuten und Behörden sowie finanzielle und organisatorische Aspekte der Betreuung. Dabei stehen Praxisnähe und der direkte Erfahrungsaustausch im Vordergrund.

Diese Weiterbildungsreihe ermöglicht Berufsbetreuerinnen, ihre Kompetenzen auszubauen, sich mit Kolleginnen zu vernetzen und noch souveräner in ihrer anspruchsvollen Tätigkeit zu agieren.

Hervorragende Dozenten und günstige Preise

Ein besonderes Highlight dieser Workshops sind die hochqualifizierten Dozenten, die langjährige Erfahrung in der Betreuungspraxis, im Sozialwesen und im Rechtsbereich mitbringen. Sie geben wertvolle Tipps aus erster Hand und sorgen für eine lebendige, praxisnahe Wissensvermittlung.

Zudem bietet die HELP Akademie diese Workshops zu besonders günstigen Preisen an, damit möglichst viele Berufsbetreuer*innen von der Weiterbildung profitieren können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen gezielt zu erweitern, sich mit Kolleg*innen zu vernetzen und noch souveräner in Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit zu agieren – professionell, praxisnah und bezahlbar! T: 089 215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.