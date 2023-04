Pressemitteilung: 25. Ditzinger Lebenslauf: GEZE-Mitarbeitende erlaufen 4.000 Euro

Leonberg, 25. April 2023 – 118 GEZE-Mitarbeitende haben sich vom 14. bis 23. April beim Ditzinger Lebenslauf auf den Weg gemacht, um Geld für den Kampf gegen Mukoviszidose zu sammeln. Seit über zehn Jahren ist die Teilnahme für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leonberger Familienunternehmen Ehrensache. Auch in diesem Jahr sponsort GEZE die Läuferinnen und Läufer und spendet so 4.000 Euro für die erlaufenen Kilometer.

Die Mitarbeitenden von GEZE sammelten beim diesjährigen Lebenslauf 2,222 Kilometer. Das entspricht in etwa der Strecke vom GEZE-Stammsitz in Leonberg bis Lissabon, Portugal. Die erlaufenen Kilometer wandelt das Leonberger Familienunternehmen und Spezialist für innovative Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik in eine Spende von 4.000 Euro um. GEZE, das in 2023 sein 160-jähriges Firmenjubiläum feiert, setzt damit seine lange Tradition an Unterstützung von regionalen gemeinnützigen Projekten fort.

25 Jahre Laufen gegen Mukoviszidose

Seit 1999 veranstaltet der Landesverband Baden-Württemberg des Mukoviszidose e. V. den Ditzinger Lebenslauf. In diesem Jahr fand der Benefizlauf im Strohgäu zum 25. Mal statt – erstmals als Hybrid-Variante. Teilnehmende konnten weltweit eine Woche lang privat Kilometer sammeln oder am Präsenz-Lauf teilnehmen.

Rund 8.000 Menschen in Deutschland kämpfen gegen die unheilbare Krankheit Mukoviszidose – und damit um ihr Überleben. Um ihre Chancen zu verbessern oder zumindest eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu erreichen, und um auf die Situation der Betroffenen aufmerksam zu machen, findet jedes Jahr im Frühling der Ditzinger Lebenslauf statt. Das gesammelte Geld fließt in Therapie- und Forschungsmaßnahmen.

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: © GEZE GmbH