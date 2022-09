Problemfach Mathe: Garantiert versetzt mit Superlearning

Eltern müssen sich zukünftig nicht mehr um schlechte Noten ihrer Sprösslinge sorgen. Ein europaweit tätiges Nachhilfeinstitut verspricht schnelle Abhilfe und das erstmals mit Notengarantie.

Werbefachleute sind manchmal sehr erfinderisch. Es ist ein Versprechen, wenn es im Werbeprospekt heißt: „Entweder runter von der „5“ oder Du lernst gratis!“

Damit wird den Ängsten von Eltern Rechnung getragen, Geld in Nachhilfe zu investieren ohne dass unterm Strich bessere Noten auf dem Zeugnis stehen. Wenn man die aussagekräftige Infobroschüre von Mental Nachhilfe Guru nachhaltig studiert, erfährt man weiter, dass wenn sich die „5“ nicht mindestens in eine „4“ auf dem Zeugnis umgewandelt hat, jegliche Unterrichtskosten entfallen. Besser noch: Es wird so lange weiter unterrichtet bis dieses, für Eltern und Schüler gleichermaßen erfreuliche Resultat, eingetroffen ist. Notfalls auch mit Mehraufwand im Einzelunterricht oder erhöhtem Stundeneinsatz alles auf Kosten des Nachhilfeanbieters.

Kaum zu glauben oder zu schön um wahr zu sein? Es muss die Frage erlaubt sein, übersteigertes Selbstbewußsein des Anbieters oder realistische Selbsteinschätzung auf Grund besonderen Könnens. Bei genauerem Hingucken bzw. Recherche wird deutlich: Das Geheimnis des Lernerfolges der Schüler liegt in der Lernmethode. Denn das Unternehmen wendet die Superlearning-Methode auch in der Nachhilfe Mathe an. Superlearning ist eine Schnelllernmethode die vom renommierten manager magazin getestet und empohlen wird. Wie heißt es dort: „Die Stiftung Warentest beispielsweise hat nach einer Untersuchung verschiedener Sprachtrainings der suggestopädischen im Vergleich zu anderen Lernmethoden die fünffache Lerngeschwindigkeit bescheinigt. Und auch seriöse Wissenschaftler stellen der Trainingsform immer öfter beste Zeugnisse aus.“

Die Superlearning-Methode geht zurück auf den bulgarischen Prof. Lozanov, der insbesondere durch die phänomenalen Gedächtnisleistungen seiner Schüler beim Sprachunterricht zu Weltruhm kam. Bei „Mental Mathe Guru“ kommt Superlearning nun erstmals im Nachhilfeunterricht zum Einsatz. Für die Schüler heißt das vor allen Dingen, Lernen mit Spaß und Freude kombiniert mit entspannten Lernphasen. Diese Elemente sind gerade im Nachhilfeunterricht sinnvoll und hilfreich, denn schlechte Noten sind nicht selten das Ergebnis von Lernblockaden beim Schüler. Und genau hier setzt Superlearning an, weshalb nicht nur im Fach Englisch, sondern auch in Mathe fantastische Lernerfolge möglich sind.

Das Nachhilfeangebot der gliedert sich in die Bereiche Liveunterricht am PC, Feriencamps und Einzelunterricht im Heim des Schülers. Die erstgenannte Unterrichtsform bedeutet, Einzel -bzw. Gruppen-Unterricht live am PC als Videokonferenz. Eine ebenso zeitgemäße, wie auch effektive Art des Unterrichts, die Schüler da lernen lässt, wo sie heutzutage gerne ihre Zeit verbringen, vorm heimischen PC.

Mental Nachhilfe Guru hat sich spezialisiert auf die Nachhilfe Mathematik, insbesondere das Lerncoaching nach Superlearning-Methode.

Alle Klassen bis zur Hochschule werden unterrichtet.

