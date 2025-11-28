Produktion in Europa: massive Kapazitätserweiterung beim pharmazeutischen Lohnhersteller Beyvers

Beyvers investiert rund 40 Millionen Euro in die Produktion von flüssigen und halbfesten Arzneimitteln

Berlin, 28. November 2025 – Die Beyvers GmbH, langjähriger pharmazeutischer Full-Service-Anbieter und Spezialist für flüssige und halbfeste Arzneimittelformen, steigert ihre Kapazitäten durch den Ausbau der Produktion deutlich. Am 7. November 2025 feierte das etablierte Unternehmen die Grundsteinlegung für ein neues Produktions- und Lagergebäude. Mit rund 40 Millionen Euro Investition in den Gebäudekomplex und modernste Anlagentechnik sichert das zur InfectoPharm Gruppe gehörende Berliner Unternehmen seine Zukunftsfähigkeit als eigenständiger Lohnhersteller und bekennt sich damit klar zum Produktionsstandort Deutschland sowie zur Versorgungssicherheit in Europa.

Der Neubau umfasst ein 3.000 Quadratmeter großes, mehrstöckiges Produktionsgebäude sowie ein modernes, 22 Meter hohes Hochregallager, das die Lagerkapazität um 3.000 Palettenplätze erweitert. Durch die direkte Anbindung des Lagers an die Produktion werden interne Transportwege optimiert und die Effizienz der Prozesse maßgeblich gesteigert. Herzstück der Produktion wird eine Prozessanlage mit 2.500 Kilogramm sein, sodass zukünftig halbfeste Darreichungsformen in Chargengrößen von 90 bis 2.500 Kilogramm angeboten werden können.

„Halbfeste Darreichungsformen wie Salben, Cremes und Gele sind unser Spezialgebiet. Sie stellen eine große Herausforderung in der pharmazeutischen Galenik dar“, erklärt Dr. Robert Weigl, Geschäftsführer der Beyvers GmbH. „Mit dieser zukunftsweisenden Investition verdoppeln wir unsere Produktionskapazität und können künftig täglich zusätzlich 10 Tonnen halbfeste Darreichungsformen herstellen. Die neuen, vollautomatisierten Abfülllinien ermöglichen es uns, wesentlich effizienter zu produzieren – ein klarer Vorteil für unsere Kunden.“

Auch die Herstellung von Flüssigkeiten profitiert von einer neuen Abfülllinie, die direkt an 5.000-Liter-Behälter angebunden wird, was vollautomatische Prozesse von der Abfüllung bis zur Endverpackung ermöglicht.

„Als InfectoPharm vor fünf Jahren Beyvers in die Unternehmensgruppe aufnahm, verfolgten wir eine klare Vision: Den Ausbau der Produktionskapazitäten, um die Zukunft von Beyvers als führenden Lohnhersteller für halbfeste Darreichungsformen zu sichern und einen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit kritischen Arzneimitteln für Europa zu leisten“, betont Michael Gilster, Geschäftsführer von InfectoPharm und Beyvers.

Die Fertigstellung des Neubaus, der vom Industriebaupartner FBU als Generalunternehmer realisiert wird, ist für 2027 geplant. Das zweite Obergeschoss wird bewusst für zukünftige Erweiterungen freigehalten – ein klares Zeichen für die langfristige Wachstumsstrategie am Standort Berlin.

Weblink

Homepage Paul W. Beyvers GmbH

Über Beyvers

Die Paul W. Beyvers GmbH ist ein europaweit agierender pharmazeutischer Full-Service-Anbieter für Arzneimittel, Medizinprodukte und Kosmetika. Als Spezialist für halbfeste Darreichungsformen in Chargengrößen bis 2.500 Kilogramm und Flüssigkeiten bis 5.000 Liter bietet Beyvers ein umfassendes Leistungsspektrum von der Entwicklung maßgeschneiderter Rezepturen, der Produktion und Abfüllung bis hin zur Konfektionierung und Analytik.

Mit über 100 Mitarbeitenden am Standort Berlin-Tempelhof sowie modernen und effizienten Produktionsanlagen setzt das pharmazeutische Unternehmen auf langfristige Kundenbeziehungen. Beyvers zeichnet sich durch eine hohe Kompetenz in der galenischen Entwicklung und Produktion unter höchsten Qualitätsstandards aus.

Paul W. Beyvers GmbH

Schaffhausener Straße 26 – 34

12099 Berlin

https://beyvers.com

Firmenkontakt

Beyvers @ InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Maike Petersen

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7000



https://www.infectopharm.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.