Produktivtreffen des Managerbund Reutlingen e.V. bei Brecht Feinmechanik GmbH

Erneut hat der Managerbund Reutlingen ein spannendes Event auf die Beine gestellt. „Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern einzigartige Einblicke in andere Firmen zu geben, um wichtige Stellhebel des Erfolgs sichtbar zu machen.“, so der Vereinsvorsitzende Hansjörg Schühle. Durch den Erfahrungsaustausch in den Hallen der Brecht Feinmechanik GmbH in Wannweil führten die Brecht Geschäftsführer Johannes Matheis und Hans Wellmann.

Die persönlichen Einblicke und der offene, direkte Austausch werden bei den Events sehr geschätzt. Für die Mitglieder bieten diese Treffen immer wieder wertvolle Impulse und Anregungen für das eigene Unternehmen. Der Managerbund vereint Manager, Unternehmer und Selbstständige aus unterschiedlichsten Fachbereichen- von Eningen, Wannweil bis Stuttgart. „Die Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen sind stets befruchtend. Gemeinsam füllen wir das Managerbund-Motto „Wir entwickeln uns gemeinsam weiter“ mit Leben“, erklärt der Vizepräsident des Managerbundes Volker Feyerabend.

Die lokale Presse berichtete bereits mehrfach über die wertvolle Arbeit des Managerbundes – etwa über Personalentwicklung, Förderungen in der Ausbildung, Kooperationen der Mitgliedsunternehmen oder gemeinsame gemeinnützige Projekte. Die Empfehlungen und die persönliche Zusammenarbeit schaffen ein hohes Maß an Vertrauen unter den Vereinsmitgliedern, daher ist es wenig verwunderlich, dass die Organisation seit ihrer Gründung kontinuierlich gewachsen ist. Mittlerweile zählt der Managerbund fast 50 Unternehmer.

Die Brecht Feinmechanik – Dienstleister für Metall- und Kunststofffertigung – integrierte neben Drehen, Fräsen und Wasserstrahlschneiden innovative Technologien, wie den 3D-Metalldruck. Am Vortragsabend wurden neue innovative Projekte aus der Medizintechnik vorgestellt. Ein besonderes Interesse der Mitglieder galt auch den CMS-Fertigungsservices im Bereich der Baugruppenfertigung.

Johannes Matheis betonte in seinem Vortrag, dass die Kombination aus Erfahrung, Innovation und einem großartigen Team eine solide Basis für den langfristigen Erfolg der Brecht Feinmechanik darstellt. Hans Wellmann setzt hohen Wert auf Selbstverantwortung und Qualität und ist stolz, nachhaltige Lösungen mit Mehrwert für die Kunden zu entwickeln.

Die Mitglieder des MBR trafen sich in den Räumlichkeiten der Brecht Feinmechanik GmbH in Wannweil. Am Abend wurde der offene Dialog der Teilnehmer durch eine lockere Atmosphäre gefördert. Die Einblicke zur Historie der Firma und die Entwicklung der verschiedenen Technologien während der Vorträge, stieß auf viel Interesse. Eine Fertigungsführung und Gespräche mit den Facharbeitern beantworteten weitere Fragen der Teilnehmer. Beim abschließenden gemütlichen Grillen tauschten sich die Mitglieder weiter aus und ließen das Treffen Revue passieren.

Weitere Informationen:

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.brecht-feinmechanik.de

Wir fertigen Ihre komplexen, optisch anspruchsvollen und präzisen Teile aus Kunststoffen und Metallen.

Wachstum mit System seit über 30 Jahren basierend auf Leidenschaft und Können

In den letzten drei Jahrzehnten haben wir uns als holistischer Supply-Chain-Partner im Raum Tübingen und Reutlingen erfolgreich positioniert und dabei durch neue Geschäftsbereiche unser Dienstleistungsspektrum stetig ausgebaut. Von der einzelnen Dienstleistung bis zur kompletten Entwicklung inklusive Beschaffung und Montage stehen unsere gesamte Mannschaft und unser großes Lieferantennetzwerk jeden Tag für die Herausforderungen unserer Kunden bereit.

