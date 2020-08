Professionelle Büro- und Gebäudereinigung in Hamburg von der Firma Ruiz

Hamburg, den 11.08.2020. Seit April 2015 bietet die Firma Gebäudereinigung Ruiz einen erstklassigen Reinigungsservice für Firmen und Gebäudeverwaltungen in Hamburg an.

Die Firma Ruiz bietet professionelle Gebäudereinigung und Büroreinigung für Gewerbekunden in Hamburg an. Das Angebot umfasst alle anfallenden Arbeiten der Büro- und Unterhaltsreinigung. Von der klassischen Büroreinigung bis zur sensiblen Reinigung der Sanitärbereiche. Alle Oberflächen in Ihren Geschäftsräumen,

wie Fensterbänke, Schreibtische, Kommunikationsgeräte oder Heizkörper werden gründlich und schonend gereinigt. Die Teppichreinigung erfolgt mit ausgewählten Behandlungsmitteln und Arbeitsgeräten. Professionelle Sauberkeit von Küchen und Pausenräumen ist ebenso selbstverständlich.

Sie wünschen ein glasklares Ergebnis? Ruiz reinigt Glas in allen Beschaffenheiten. Vom Bürofenster über das Schaufenster in der Fußgängerzone bis zur beeindruckenden Glasfassade Ihres Geschäftsdomizils.

Das erfahrene Team achtet als Ihr Qualitätspartner auf die Verwendung erstklassiger Putzmittel, die fachgerechte Säuberung sämtlicher Materialien (egal ob Auslegeware, Linoleum oder Parkett) sowie die detailgetreue Kontrolle vor der Übergabe. Die Firma Ruiz arbeitet mit modernsten Geräten und Reinigungsmitteln und vergibt keine Aufträge an Subunternehmer. Alle Arbeiten werden von unseremeigenen Personal durchgeführt. Die Mitarbeiter legen größten Wert auf gründliche, gewissenhafte Arbeit und ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit.Für die Firma Ruiz in Hamburg ist es oberstes Ziel, Sie als Kunden zufriedenzustellen. Testen Sie unser Qualitätsversprechen: Blitzblanke Büroräume, Gebäudereinigung und Büroreinigung allererster Güte. Bei einem ersten, kostenlosen Beratungsgespräch begutachtet ein Fachmann Ihr Objekt, bespricht Ihre Wünsche und Vorstellungen und erstellt ein Angebot. Sämtliche Reinigungsmaterialien und -produkte sind im Preis selbstverständlich eingeschlossen. Ihre Mitarbeiter arbeiten gerne in einem gepflegten sauberen

Der Service unserer Büro- und Unterhaltsreinigung richtet sich an Firmen und Gebäudeverwaltungen in Hamburg.

Kontakt

Gebäudereinigung Ruiz Hamburg

John Ruiz

Carl-Petersen-Str. 92b

20535 Hamburg

040 54814832

info@bueroreinigung-ruiz.de

https://xn--broreinigung-ruiz-22b.de/

