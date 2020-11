Professionelle micro SD-Speicher von Lexar

Mit den neuen Lexar® Professional 1066x microSD Karten der SILVER Serie in Highspeed Aufnahmen mit Action-Kamera, Drohne oder Smartphone speichern

San José/Berlin, 17. November 2020 – Lexar, eine weltweit führende Marke für Flash-Speicherlösungen, erweitert sein Speicherkarten-Portfolio um die Lexar Professional 1066x microSDHC™/microSDXC™ Karten der SILVER Serie. Die speziell für Action-Kameras, Drohnen und Android® Smartphones konzipierten Speicherkarten ermöglichen schnelle Aufnahme und Übertragung hochwertiger Fotos und Videos, einschließlich Full-HD und 4K UHD Video.

Die Lexar Professional 1066x microSDHC/microSDXC Karten nutzen UHS-I-Technologie, mit der Lesegeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten bis 120 MB/Sekunde erreicht werden1. Sie entsprechen den Geschwindigkeitsklassen Class 10, UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30) und bieten somit die Leistung, die für schnelle und lange Aufnahmen benötigt wird.

Apps mit A2 Geschwindigkeit schneller laden

Mit der Klassifizierung nach der Application Performance Class 2 (A2) für SD-Speicherkarten eignen sich die Lexar Professional 1066x microSD UHS-I Karten der SILVER Serie zudem für Anwendungen bei Android Smartphones. Auf den A2 Speicherkarten können Apps mit einem Android Adaptable Storage-fähigen Gerät schnell ausgeführt und gespeichert werden.

Immer genügend Speicherplatz dank hoher Kapazität

„Da Action-Kameras, Drohnen und Smartphones beim Erstellen von Inhalten immer wichtiger werden, entwickelt Lexar Lösungen für die Aufnahme qualitativ hochwertiger Bilder und beeindruckender 4K Videos. Und dank der hohen Kapazitäten von bis zu 512 GB können Nutzer sicher sein, dass sie für die Aufnahme ihrer liebsten Momente immer genügend Speicherplatz zur Verfügung haben“, sagt Joel Boquiren, General Manager von Lexar.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lexar® Professional 1066x microSDHC/microSDXC UHS-I Karten der SILVER Serie sind ab sofort zu einer UVP von 19,99 Euro (64 GB), 34,99 Euro (128 GB) und 59,99 Euro (256 GB) erhältlich. In 32 GB und 512 GB werden die Karten zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

1 Bis zu 160 MB/s Leseübertragung, Schreibgeschwindigkeit geringer. Entwickelt mit fortschrittlicher Technologie, um eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit zu erreichen, die über der UHS-I Spezifikation von 104 MB/s liegt. Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann variieren. Die volle Lese-/Schreibgeschwindigkeit wird nur in Verbindung mit dem Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 Leser oder dem Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 USB 3.1 Leser, gekennzeichnet mit Rev. B, erreicht. Weitere Informationen erhalten Sie beim technischen Support von Lexar.

Rigorose Produkttests in den Lexar Quality Labs

Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen unter www.lexar.com/de/about-us/quality-labs

Über Lexar®

Seit mehr als 20 Jahren ist Lexar eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen. Das preisgekrönte Sortiment umfasst Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Kartenleser und Solid-State-Laufwerke. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar Lösung für jeden Bedarf zu finden. Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Lexar Produkte sind weltweit in den wichtigsten Einzelhandelsgeschäften und E-Tail Stores erhältlich. Die Anschrift der Firmenzentrale lautet: Lexar, 161 Baypointe Pkwy, San Jose, CA 95134, United States. Weitere Informationen oder Support unter www.lexar.com.



Lexar. Live For The Memory.



Über Longsys

Longsys, ein führender Anbieter von Consumer-NAND-Flash-Programmen, unterstützt Lexar bei seiner Strategie, neue Errungenschaften in Bezug auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu erreichen und gleichzeitig seine Position als weltweit führende Marke für Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Lesegeräte und Speicherlaufwerke für Einzelhandels- und OEM-Kunden zu behaupten.

