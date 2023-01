Protectum eG blickt zufrieden auf das Jahr 2022 zurück

2022 ist vorbei, 2023 steht vor der Tür. Grund genug, um das Geschäftsjahr der Protectum eG zu betrachten um ein Fazit zu ziehen.

Die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG ist eine eingetragene Genossenschaft aus Großwallstadt. Als eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft vermietet und verkauft sei Immobilien an und für ihre rund 10.000 Mitglieder.

Im letzten Jahr hat die Genossenschaft aus Großwallstadt, mit Erfahrungen aus über einem viertel Jahrhundert, die Hälfte der Apartments in Aschaffenburg – Spessartstraße zurückerworben. Das Objekt, dass vor über zehn Jahren kernsaniert und an Mitglieder verkauft wurde, ist nun wieder mehrheitlich im Bestand der Genossenschaft.

Das Center5 in Offenbach ist mittlerweile fast fertiggestellt. Die ersten Wohnungen sind bereits bezogen. Die restlichen Wohnungen und die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss werden noch Anfang des Jahres bezugsfertig sein.

In Wiesbaden – Boelckestraße wurde das Hauptgebäude bereits entkernt. Parallel dazu wurde ein Konzept für die Sanierung der Liegenschaft zu einem KFW-Effizienzausstandard erarbeitet und bereits genehmigt. Dieses Jahr werden die Umbauarbeiten an dem Gebäude beginnen.

Der Hauptfokus der Protectum eG lag dieses Jahr auf dem Objekt in Erlensee. Der Neubau, in dem 40 Wohnungen für unsere Mitglieder entstehen, wurde deutlich vorangebracht. Nach dem Baubeginn zu Anfang des Jahres, steht mittlerweile der Rohbau, sind Fenster und Haustüren eingebaut, und die Fassade bereits gedämmt und verputzt. In Innenausbau wurde bereits mit dem Trockenbau, dem Innenputz, sowie mit der Elektro- und Sanitärrohinstallation begonnen. Mit der Fertigstellung wird im Sommer 2023 gerechnet.

2022 war also ein sehr erfolgreiches Jahr für die Genossenschaft aus Großwallstadt. Die Protectum eG erwartet, dass auch 2023 positiv verlaufen wird.

