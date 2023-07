Protectum eG revitalisiert Wohnraum in Aschaffenburg

Die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt. Seit rund einem viertel Jahrhundert schafft sie Wohnraum für Ihre Mitglieder. Dabei kauft, baut und revitalisiert sie Wohnraum, um diesen an die eigenen Mitglieder zu vermieten und zu verkaufen.

Eine wichtige Rolle kommt dabei auch der sogenannten Revitalisierung von Wohnraum zu. Als solche bezeichnet man die Wiederbelebung von Wohnflächen, um die Nutzbarkeit von Mietwohnungen oder Gebäuden zu erhalten und wiederherzustellen. Insbesondere für Gebäude die in den 50er bis 70er Jahren gebaut wurden, ist eine Revitalisierung derzeit eine sinnvolle Maßnahme, um bestehenden Wohnraum fit für die Zukunft machen.

So hat beispielsweise das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr schon vor 10 Jahren die Relevanz von Revitalisierungen, z.B. als Maßnahme zum Flächensparen und somit auch als Beitrag für die Umwelt und die Aufwertung von Ortskernen identifiziert. Denn dort, wo Wohnraum am Leben gehalten wird, werden Leerstände vermieden, und muss kein neues Haus außerhalb der Ortsmitte erstellt werden.

Die Protectum eG als eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft revitalisiert stetig den eigenen Wohnungsbestand. So zuletzt in der Stadt Aschaffenburg im Rhein-Main-Gebiet. In der Stadtmitte hält die Genossenschaft aus Großwallstadt ein vollvermietetes Objekt, welches in den 60er-Jahren gebaut wurde. Mit dem Auszug eines langjährigen Bestandsmieters wurde nun eine Aufwertung der Wohnung notwendig. Hier ließ die Protectum eG Ihre Erfahrungen aus dem eigenen Immobilienbestand und den bisherigen Projekten einfließen. So wurden durch die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG die Böden, Elektrik, Sanitäranlagen, Wandanstrich und die Türen erneuert.

Herausgekommen ist eine quasi neue Wohnung, mitten im Stadtzentrum von Aschaffenburg. Der Vorteil bei einer seriösen Wohnungsbaugenossenschaft wie der Protectum eG ist, dass diese Wohnung nun zu bezahlbaren Preisen an die eigenen Mitglieder vermietet wird. Gewinnmaximierung ist explizit nicht das Ziel einer seriösen Wohnungsbaugenossenschaft wie der Protectum eG, sondern das Schaffen von lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum. Diesem Förderzweck kommt die Genossenschaft aus Großwallstadt erneut mit ihrem Objekt in Aschaffenburg nach.

Aktuelle News und Benachrichtigungen zur Protectum eG finden Sie auf der Homepage und auf dem Blog.

Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG

Die Protectum eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft. Sie wurde 1997 gegründet und hat ca. 10.000 Mitglieder.

Kontakt

Protectum Wohnungsbaugenossenschaft eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

0 60 22 – 26 46 41 0

0 60 22 – 26 46 41 9



http://www.protectumeg.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.