PSI Audio A21-M mit neuem Hochtöner für absolute Klangtreue

PSI Audio stellt eine überarbeitete Version des beliebten A21-M Studiomonitors mit neuem Hochtöner vor. Der bisher von extern bezogene Treiber wird durch ein vollständig in der hauseigenen Schweizer Manufaktur entwickeltes und gefertigtes Modell ersetzt. Mit höherem Schalldruck sowie geringeren Verzerrungen als sein Vorgänger hebt der neue Tweeter den A21-M auf das nächste Level und gewährleistet eine noch natürlichere Wiedergabe mit faszinierender Räumlichkeit. Der A21-M kombiniert den neuen Hochtöner mit bewährten firmeneigenen Technologien wie AOI, CPR und Class G/H Endstufen. Als größter Zwei-Wege-Lautsprecher von PSI Audio markiert der A21-M den Übergang zwischen Nah- und Midfield-Monitoren und glänzt in beiden Fällen durch beeindruckende Präzision.

Yverdon-les-Bains, 11. Mai 2022 – PSI Audio präsentiert den professionellen Studiomonitor A21-M mit einem neuen Hochtöner. Der neue, nunmehr in der eigenen Manufaktur von Hand gefertigte Treiber bringt den populären Lautsprecher dem Ziel der absoluten Klangtreue noch näher. Die Kombination aus herausragendem Sound und höchster Fertigungsqualität macht den A21-M zu einem aufregend präzisen Zwei-Wege-Monitor.

Wenn nur das Beste gut genug ist: Hochtöner aus eigener Manufakturfertigung

Nach dem A14-M und dem A17-M ist der A21-M der dritte Studiomonitor von PSI Audio, der mit dem neuen hauseigenen Hochtontreiber ausgestattet wird. Gleichzeitig ist er einer der traditionsreichsten Lautsprecher im Portfolio von PSI Audio: Ursprünglich für Studer entwickelt und im Laufe der Jahre kontinuierlich aktualisiert, erfreut er sich sowohl im Broadcast-Bereich als auch in der Musikproduktion und bei Mixing-Anwendungen anhaltender Beliebtheit. Von Hip-Hop und EDM Produzenten bis hin zu Elektronik-Pionier Boris Blank (Yello) versetzt der kraftvolle Zwei-Wege-Lautsprecher Produzenten und Toningenieure aus aller Welt in die Lage, Höchstleistungen zu liefern. Um dieses herausragende System noch weiter verbessern zu können, wurde der Hochtöner von Grund auf neu entwickelt. Durch die Handfertigung in der Schweiz und entsprechend akribische Kontrolle jedes einzelnen Produktionsschrittes gelingt PSI Audio ein Treiber mit höchstem Schalldruck, herausragender Linearität und beispielhafter Verzerrungsarmut. Da auf dem Markt nichts Vergleichbares verfügbar ist, spielt der A21-M in einer Klasse für sich – er liefert die reine Wahrheit.

A21-M: zuverlässiger Partner in Nah- und Midfield-Anwendungen

Monitore von PSI Audio genießen unter professionellen Tonschaffenden einen exzellenten Ruf. Wie die anderen PSI Audio Modelle wird auch der Zwei-Wege-Monitor A21-M in Mixing- und Mastering-Umgebungen aller Art für höchste Klangtreue geschätzt. Mit dem neuen Hochtöner kommt der größte Zwei-Wege-Lautsprecher im Portfolio von PSI Audio dem Ziel der klanglichen Perfektion noch näher. Darüber hinaus verfügt die überarbeitete Version nun ebenfalls über den in den Modellen A23-M und A25-M eingeführten Flow Guide. Als einer der leistungsstärksten Zwei-Wege-Lautsprecher auf dem Markt gewährleistet der A21-M eine in jedem Augenblick originalgetreue Reproduktion des Quellmaterials und offenbart dem geschulten Ohr anspruchsvoller Hörender jedes Detail komplexer Klangsphären, ohne dabei das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Näher kann man einem Drei-Wege-System mit nur zwei Treibern nicht kommen.

Technologien für höchste Klang-Präzision

Der neue Hochtöner im A21-M von PSI Audio ergänzt die firmeneigenen Technologien perfekt. Adaptive Output Impedance (AOI) vergleicht die Membranbewegungen mit dem Eingangssignal und korrigiert eventuelle Abweichungen – für allerhöchste Klang-Präzision. Compensated Phase Response (CPR) sorgt für zeitgleiche Wiedergabe aller spektralen Elemente des Signals und vermeidet ungewollte Verfärbungen durch Phasenfehler. Class G/H Endverstärker bieten alle Vorzüge einer klassischen Class-A/B-Schaltung bei gleichzeitig geringeren Verzerrungen und höherer Effizienz. Da der A21-M, wie alle Lautsprecher von PSI Audio, vollständig analog arbeitet, werden etwaige Wandlungs-Verluste von vornherein vermieden. Kombiniert mit Schweizer Handwerkskunst und der akribischen Kalibrierung jedes einzelnen Lautsprechers im firmeneigenen schalltoten Raum gewährleisten diese Technologien eine bei jedem Quellmaterial herausragende Klangtreue.

Qualität aus der Schweizer Manufaktur

PSI Audio führt jeden Schritt von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt im eigenen Hause durch. Der A21-M wird mit seinem neuen Hochtöner vollständig von Hand am Schweizer Firmensitz gefertigt. Jedes einzelne Exemplar wird im schalltoten Raum gemessen und kalibiert, das mitgelieferte Messprotokoll bezeugt die Einhaltung strengster Toleranzen. Der Präzisionsanspruch von PSI Audio erstreckt sich neben dem Klang auch auf die Fertigungsqualität, sodass die Lautsprecher in vielen Fällen zu lebenslangen Begleitern werden – ein tontechnisches Präzisionswerkzeug für viele Jahre.

Preis und Verfügbarkeit

Der PSI Audio A21-M wird in Deutschland exklusiv durch Audiowerk vertrieben und ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 3.201,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen PSI Audio

Seit 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

www.psiaudio.com

