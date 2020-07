Psychologische Beratungsplattform mentavio ermöglicht digitale Gruppensitzungen

Schwerin. Dass infolge der Corona-Pandemie immer mehr Psychologen und Psychotherapeuten digitale Gesprächstermine anbieten, hat auch die führende Beratungsplattform mentavio zu spüren bekommen. Bis Ende Mai wurden bei dem auf psychologische Beratung und Onlinetherapie spezialisierten Anbieter über 10.000 Beratungsgespräche durchgeführt. Dem Wachstum der digitalen Psychotherapie will mentavio jetzt mit einer Reihe an neuen Features begegnen. Zuerst startet die Plattform eine Funktion für Gruppensitzungen, die ab sofort allen Nutzern zur Verfügung steht.

Mit der neuen Funktion können Psychologen und Psychotherapeuten jetzt mehrere Klienten zur gleichen Zeit digital beraten. Technisch sind dabei bis zu 49 Teilnehmer möglich. In der Praxis könnten es jedoch oft nur zwei sein, denn häufig nachgefragt wurde die Funktion in der Vergangenheit für die Paarberatung. Diese wird mit dem Gruppen-Feature auch dann denkbar, wenn beide Partner Distanz wahren möchten. Mehr Teilnehmer könnte es etwa bei Vorbereitungskursen auf die medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) geben.

Wie bei Einzelsitzungen behalten Therapeuten dabei stets volle Kontrolle über ihre Preise. So können Therapeuten einen Preis für alle Teilnehmer festlegen, oder bestimmen, dass nur ein Teilnehmer zahlt. Alternativ sind die Sitzungen auch ohne Bezahlschranke möglich. Die Gruppensitzungen sind somit für Bestands- und Neukunden geeignet.

“Viele Psychologen und Psychotherapeuten haben während der Pandemie gute Erfahrungen mit digitalen Beratungen gemacht”, erklärt Daniel Bosch, Gründer von mentavio. “Deshalb glauben wir, dass eine große Zahl auch in Zukunft verstärkt digital arbeiten will. Bis zum Jahresende erwarten wir bis zu 50.000 Beratungstermine.”

Um dem Trend zur digitalen Psychotherapie Rechnung zu tragen, wird mentavio eine Reihe an neuen Features einführen, die den Arbeitsalltag von Psychologen und Psychotherapeuten weiter verbessern sollen. Neben einer Integration der Videosprechstunde arztkonsultation.de plant die Plattform beispielsweise mehrsprachige Beratungsangebote.

mentavio zählt zu den größten Online-Plattformen für psychologische Beratung, Onlinetherapie und Coaching in Deutschland. Hilfesuchende können über mentavio Gespräche mit rund 600 Psychologen, Psychotherapeuten und Heilpraktikern vereinbaren. Die Buchung erfolgt schnell, unkompliziert und in mehr als 20 Sprachen. Private Krankenversicherungen erstatten oftmals die Kosten. Gestartet wurde mentavio Anfang 2017. Seitdem ist die Plattform neben Deutschland auch in der Schweiz, in Österreich, in Spanien und Lateinamerika aktiv.

Betreiber von mentavio ist seit Mai 2020 der führende Videosprechstunden-Anbieter arztkonsultation ak GmbH mit Sitz in Schwerin. Weitere Informationen finden Sie unter mentavio.com.

