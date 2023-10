PTP 700 Beam Steering Outdoor Unit: Cambium Networks stellt neue Richtfunk-Komponente vor

Erhöhte Signalqualität und minimierte Störungen dank integrierter Smart-Antenne

München, 05. Oktober 2023 – Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, stellt die neue Richtfunk-Lösung PTP 700 mit integriertem Beam Steering vor. Die neue PTP 700 ist für Außenbereiche bestens geeignet und verfügt über eine integrierte intelligente Antenne. So werden eine sekundenschnelle Ausrichtung der Antenne sowie eine hochgradige Interferenzminderung möglich. Damit eignet sich PTP 700 vor allem als Lösung für eine sichere Kommunikation in den Bereichen Sicherheit und Militär. Dank der intelligenten adaptiven Antennentechnologie ist die Zeit für den Verbindungsaufbau erheblich verkürzt, da das Strahlungsmuster der Antenne automatisch und präzise gesteuert wird.

Mithilfe von PTP 700 kann die Ausrichtung der Antennen in wenigen Sekunden erfolgen. Bei manueller Ausrichtung oder elektromechanischen Positionierungen waren zuvor mehrere Minuten erforderlich. Dabei kombiniert die Beam Steering-Technologie die Einfachheit von Sektor-Antennen mit der Leistung von hochgradigen Richtantennen. Diese Technologie kann auch RF-Nullen auf Störsender lenken, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) erhöht wird und sich die Kommunikationsleistung verbessert. PTP 700 kann an beiden Seiten einer Verbindung eingesetzt werden. So lässt sich eine optimale Leistung erzielen. Alternativ kann sie auch am anderen Ende mit einer anderen PTP 700-Lösung kombiniert werden, die im selben Frequenzband arbeitet.

PTP 700 ermöglicht nicht nur eine schnelle Ausrichtung und Einrichtung, sondern reduziert auch den Bedarf an elektromechanischen Positionierungen bei kürzeren Verbindungen. Dadurch sinken die Kosten und die Komplexität der Gesamtlösung, zudem wird eine mögliche Fehlerquelle beseitigt. Außerdem sinkt das Gewicht des Equipments, was insbesondere in taktischen Einsatzsituationen ein großer Vorteil ist.

„Unsere Lösungen unterstützen Breitbandanwendungen für die nationale Verteidigung, Bundes- und Zivilbehörden, die öffentliche Sicherheit und die nationale Strafverfolgung“, sagt Ryan Peterson, Director Global Defense and Security bei Cambium Networks. „Das neueste Modell der PTP 700 übernimmt beispielsweise die dynamische Spektrumsoptimierung und die hohe spektrale Effizienz und fügt eine intelligente Antenne mit Beamforming und Null-Steering hinzu. So wird die Interferenzminderung verbessert.“

„Netzwerke im Bereich Sicherheit und Militär erfordern eine drahtlose Technologie, die sich schnell einrichten lässt und die auch unter schwierigen Bedingungen mit Störungen und Interferenzen verlässlich funktioniert“, sagt Mike Ihrig, CEO von MI Technical Solutions. „Eine der größten Herausforderungen bei der Einrichtung von drahtlosen Netzwerken ist die Ausrichtung der Antennen. Beam Steering löst diese Herausforderung. Wir freuen uns darauf, PTP 700 in unsere Anlagen einzubauen, damit wir unseren Soldaten noch mehr Vorteile bieten können.“

Die Eigenschaften von PTP 700:

– intelligente Antennenabdeckung mit 120°-Azimut und 30°-Elevation;

– maximierter Gewinn durch Beamforming;

– unterstützt schnellen taktischen Einsatz;

– minimiert Kosten, Komplexität und das Gewicht der Lösung;

– integrierte Analyse des Spektrums inklusive Echtzeitüberwachung;

– robustes Design, getestet nach MIL-STD-810H und IP66/67-Umweltspezifikationen;

– kombinierbar mit anderen PTP 700-Modellen, die im 4,4- bis 5,875-GHz-Band arbeiten.

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

