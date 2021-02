Putzarbeiten mit ökologischen Baustoffen

Naturputz – Gesundes Leben in den eigenen vier Wänden

Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Ob am Arbeitsplatz, zu Hause oder im Homeoffice. Und diese Räume, also das Klima innerhalb der Wohn- und Arbeitsräume, beeinflussen maßgeblich unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Deshalb steigt auch bei uns die Nachfrage nach natürlichen, schadstoffarmen Putzen immer mehr, und oft vergessene Putztechniken und ökologische Baustoffe werden heute wieder neu entdeckt. Dazu gehören unter anderem Mineralputze, zu denen auch Lehmputze und Kalkputze gehören. Diese gehören zu den wichtigsten ökologischen Baustoffen, die jeder Malerbetrieb in seinem Leistungsportfolio anbieten sollte.

Mineralputz – Geruchsneutralisierend und gesundheitsfördernd

Mineralputz findet seine Verwendung komplett im Hausbau und in speziellen Wohnbereichen, wie beispielsweise im Küchenbereich. Denn Mineralputz neutralisiert Gerüche und das ist gerade bei Wohnküchen ohne Trennwand von Vorteil. Die winzig kleinen Poren binden im Inneren des Mineralputzes lästige Gerüche und neutralisieren diese. Weiterhin sind Mineralputze atmungsaktiv und absorbieren Schadstoffe und Gase, die sich durch neue Möbel, Verwendung von Farben oder Feuchtigkeit bilden können. Atmungsaktive Wände bilden somit die Grundlage für ein gesundes Raumklima, vermeiden Schimmelbildung und sind für Allergiker und Asthmatiker bestens geeignet. Mineralischer Putz besteht zu hohen Anteilen aus Sand und kann je nach Verwendung im Innen- und Außenbereich genutzt werden.

Lehmputz – Ökologisches Baumaterial für ein gesundes Raumklima

Aus dem Bereich der ökologischen Sanierung nicht wegzudenken sind seit Jahrzehnten die Lehmputze. Aber auch im Neubaubereich werden sie zunehmend bei nachhaltig konstruierten Häusern eingesetzt. Ihre ausgezeichnete Standfestigkeit, ihre feuchtigkeitsausgleichende Absorptionsfähigkeit und die einfache Reparatur bei kleinen Schäden sind die am meisten erwähnten Vorteile. Hinzu kommt ihre positive Wirkung auf ein gesundes Raumklima, das sogar Allergikern und Asthmatikern zur Beschwerdefreiheit verhelfen kann. Aber Lehmputze bieten noch einen weiteren Vorteil: Sie lassen sich sehr einfach modellieren. Sanfte Rundungen sind problemlos zu erstellen, und durch die Verwendung verschiedenfarbiger Lehmputze können sogar ohne zusätzliche Anstriche, farbige Gestaltungen erreicht werden. Damit gehört Lehmputz zu den Baumaterialien mit der größten Zukunft für ein gesundes Bauen und Wohnen.

Kalkputz für ein gesundes Zuhause

Kalk gehört zu den ältesten Baustoffen der Menschheit. Seine Vorteile gegenüber chemischen Baustoffen sind nicht von der Hand zu weisen. Denn Kalkputze regulieren die Feuchtigkeit und absorbieren Schadstoffe und das, gegenüber synthetisch-chemischen Produkten, völlig natürlich und geruchslos. Darüber hinaus sind Kalkputze kostengünstiger als die Baustoffe aus dem Chemiebaukasten. Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung von Kalkputzen liegt in der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, denn Kalk ist sowohl bei strukturierten, als auch bei glatten Putzen vielseitig einsetzbar. Gerade im Bad stellen fugenlose Glanzputztechniken mit Kalkputzen nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine gut zu reinigende Lösung dar. Somit ist das Wohlfühlerlebnis in jeglicher Hinsicht bei Kalkputzen gesichert.

Die Contrast-Maler sorgen für ein gesundes Wohnerlebnis

Bereits lange, bevor wir den ersten Pinselstrich machen, entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden ein Gesamtkonzept für die Gestaltung Ihres Gebäudes, das sowohl die Putze und Putztechniken für Fassaden als auch die Innenräume mit einbezieht. Alles soll schließlich am Ende wie aus einem Guss aussehen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden fördern. Wir von Contrast-Maler arbeiten beständig daran, Sie als Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern Ihre Erwartungen sogar zu übertreffen!

WIR WOLLEN NICHT NUR GUTE ARBEIT MACHEN, SONDERN EINEN BLEIBENDEN EINDRUCK HINTERLASSEN.

Dieser Anspruch bildet die Grundlage unserer Arbeit und sorgt für eine partnerschaftliche Beziehung zwischen uns und unseren Kunden. Deshalb legen wir großen Wert auf einen konstruktiven Austausch, lassen uns gerne von Ihren Ideen inspirieren, die wir mit unserer Erfahrung anreichern, um daraus etwas Besonderes werden zu lassen. Wir wollen Sie mit unserer Arbeit, aber auch durch unsere Arbeitsweise positiv überraschen und aus dem Ergebnis ein Erlebnis machen. Genau das ist unsere Stärke.

