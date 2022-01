PXM-Expertise weltweit

Portaltech Reply wird globaler Akeneo Partner

In vier Jahren vom “Rookie of the Year” zum weltweit gefragten Experten: Portaltech Reply zeigt Unternehmen, wie sie im Product Information Management die Experience der Zielgruppe in den Fokus rücken – für nachhaltig mehr Erfolg. Die Arbeit der Digitalagentur wurde jetzt vom führenden Anbieter von Product Experience Management Lösungen geadelt. Portaltech Reply wird einer der wenigen globalen Akeneo Partner.

In vielen Unternehmen ist es immer noch Alltag: Schlecht strukturierte Produktdaten bremsen den Vertrieb und das Marketing. Im schlimmsten Fall werden Fotos, Texte und Detailinformationen in unterschiedlichen Abteilungen unabhängig voneinander gepflegt. Die Lösung: die Einbindung eines Product Information Management (PIM) Systems als Single Source of Truth. Seit 2018 arbeitet Portaltech Reply deshalb mit Akeneo zusammen, einem PIM-Anbieter mit einer modularen Open Source Lösung.

Vom PIM zum PXM

“Ein gepflegtes PIM ist die Grundlage für alle Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Wichtig ist aber zu verstehen, dass es um mehr geht als eine Technik im Hintergrund. Es geht darum, die Zielgruppen in jeder Phase ihrer Customer Journey mit den richtigen Inhalten zu erreichen”, erklärt Kristin Hoyer, Certified Implementation Specialist bei Portaltech Reply. Das Ergebnis ist ein durchdachtes Product Experience Management (PXM), das es erlaubt, je nach Kontext zielgruppen- und kanalgerecht die richtigen Informationen auszuspielen. Seit 2019 unterstützt Portaltech Reply als Akeneo Partner Unternehmen dabei, ein konsequentes PXM einzuführen.

Eine Erfolgsgeschichte

Gleich mit Projekt Nummer Eins verdiente sich das Team die ersten Lorbeeren. Für die E-Commerce-Lösung der Versandapotheke Sanicare wurde Portaltech Reply vor vier Jahren der “Rookie Award” von Akeneo verliehen. 2019 schaffte es das Team innerhalb von drei Monaten mit dem Shop für den Leuchtenhersteller SLV live zu gehen. Und dank der sehr schnellen, iterativen Projektumsetzung kamen gleich zwei weitere Auszeichnungen hinzu: der “Akeneo B2B Award” und der “People Choice Award”.

Nächster Schritt: Internationalisierung

Längst hat sich die PXM-Expertise herumgesprochen. “Schon jetzt wird Portaltech Reply empfohlen, wenn es um komplexe Anforderungen und größere Herausforderungen hinsichtlich der Strukturierung der Unternehmensprozesse und umfangreiche technische Integrationen geht”, so Lars Bankert, Abteilungsleiter und Solution Architect bei Portaltech Reply. Bislang profitieren vor allem Kunden im DACH-Markt und in Italien davon. Doch dabei wird es nicht bleiben. Die erfolgreiche Arbeit hat Akeneo davon überzeugt, Portaltech Reply in den ausgewählten Kreis der Globalen Partner aufzunehmen.

Und die Voraussetzungen für weltweiten Erfolg sind gut: Mit einem eingespielten Team, das Rückenwind durch das große Reply Netzwerk bekommt. Die PXM-Experten haben überall über Ansprechpartner*innen vor Ort, die ihr lokales Know-how einbringen. Für konsequentes Product Experience Management, das Zielgruppen auf der ganzen Welt einen echten Mehrwert bietet.

Portaltech Reply ist ein auf E-Commerce spezialisiertes Unternehmen der Reply Gruppe mit Standorten in Bremen, München, Hamburg, Berlin, London und Mailand. Als Digitalagentur bietet Portaltech Reply das gesamte Dienstleistungsspektrum für E-Commerce und Product Experience Management aus einer Hand: strategische Beratung, UX und Design, technische Umsetzung und Integration, Lösungen für Produkt-, Content- und Asset-Management sowie Conversion-Rate-Optimierung.

