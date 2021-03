QDC schult und berät in ISO-zertifizierten Management-Systemen

Die Akademie und gleichzeitige Beratungsfirma QDC unterstützt und schult sie als Unternehmen, Angestellte/r oder Arbeitsuchende/r. Das in Chemnitz ansässige Unternehmen fokussiert sich auf Schulungen und Beratungsleistungen rund um Prozess- und Managementoptimierungen. In beratender Funktion agiert QDC als Analysator des Status Quo mit präzisen Ist-Analysen, Optimierungsvorschlägen mit ergänzenden Schulungen und Realisierungen von Normen und Regularien. QDC kümmert sich also um Analyse, Projektierung, Umsetzung und Kontrolle von Anforderungen verschiedener internationaler Standards für Managementsysteme und TroubleShooting uvm. Der Kunde erhält genau die auf seine Wünsche zugeschnittene Dienstleistung. Getreu dem Motto der qdc®: “Ihr Nutzen ist unser Auftrag”. Die Beratungsbereiche unterteilen sich in Qualitätsmanagement, Sicherheit und Gesundheitsmanagement, Datenschutz & Informationssicherheit sowie Interim & Projektmanagement. Alle Dienstleistungen sind verknüpft mit der aktuellen und geprüften Zertifizierungsreife. So können Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Arbeitnehmer auf das nächste Level bringen und nötige Optimierungsprozesse in Gang setzen.

In der Akademie gibt QDC Schulungen zum Thema Datenschutz, Qualitätsmanagement bis hin zum Lean Management sowie Präsentationsworkshops und professionelle Moderationen. Die qdc® Akademie GmbH für Managementsysteme Seminare ist nach AZAV zertifiziert und lebt nach dieser Norm. Die kompetenten und ausgebildeten Trainer laden vor Ort zu einem praxisorientiertem Rund-um-Paket inkl. Übernachtung und Verpflegung. QDC deckt damit zertifizierte Möglichkeiten ab, um Sie oder Ihr Unternehmen auf den neuesten Stand rund um Managamentprozesse und Fehlervermeidungsstrategien zu bringen.

qdc GmbH

Firmenkontakt

qdc® GmbH

Sven Müller

Otto-Schmerbach-Straße 19

09117 Chemnitz

+49 151 688 380 17

INFO@QDC.DE

https://qdc.de/

Pressekontakt

qdc® GmbH

Sven Müller

Otto-Schmerbach-Straße 19

09117 Chemnitz

+49 151 688 380 17

presse@potential-company.de

https://qdc.de/