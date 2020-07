Qlik verleiht Global Transformation Awards

Auszeichnung von Kunden für datengesteuerte Unternehmenstranformation

Düsseldorf – Qlik, der führende Data-Analytics-Spezialist, hat auf der QlikWorld Online Kunden mit den Global Transformation Awards ausgezeichnet. Alljährlich werden Unternehmen mit dem Preis geehrt, die mit Hilfe von Qlik zu Vorreitern in der Verwendung von Daten und in der digitalen Tranformation geworden sind. Die Auszeichnungen wurden von Poornima Ramaswamy, Qliks Executive Vice President, Strategic Clients, im Rahmen der globalen Kunden- und Partnerveranstaltung des Unternehmens überreicht. Die Gewinner bilden einen Querschnitt von Organisationen verschiedener Branchen ab, die Daten und Analytics nutzen, um signifikante Geschäftsergebnisse zu erzielen.

“Wir sind stolz darauf, diese führenden Marken auszuzeichnen. Sie nutzen Qlik, um mehr Wert aus ihren Daten zu schöpfen”, so Mike Capone, CEO von Qlik. “Jeder dieser Kunden hat sich mit seinen Daten auf eine Entdeckungsreise begeben, um neue Optionen zu finden. Sehr gerne arbeiten wir weiterhin daran, den Einfluss der Daten auf ihre Ergebnisse auszubauen”, so der CEO.

Die Preisträger des Qlik Global Transformation Award 2020:

– Novartis:

Als weltweites Gesundheitsunternehmen bietet Novartis Lösungen für die sich wandelnden Bedürfnisse von Patienten auf der ganzen Welt. Es erfindet Medizin neu, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern. Novartis unterstützt über 40.000 Mitarbeiter mit geführten und Self-Service Analysen in hunderten von Qlik-Anwendungen über unterschiedliche Geschäftsbereiche hinweg. Die mittels Qlik gewonnenen Einsichten tragen dazu bei, Produktinnovationen zu beschleunigen, die operativen Abläufe, die Kundenbindung und die Entwicklung neuer Medikamente zu verbessern. Dies alles bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Herstellungskosten und einer Steigerung des Umsatzes.

– HSBC:

Die HSBC Bank, N.A., (HSBC) ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der weltweit größten Organisationen im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich. Sie bedient mit ihren globalen Unternehmen Millionen von Kunden. Der Geschäftsbereich Wealth and Personal Banking der HSBC steigert durch Qlik den Geschäftswert im gesamten US-Privatkundengeschäft und erzielt eine hohe Akzeptanz unter den Anwendern. Die Business Unit stellt ihren US-Filialen und mehr als 2.800 aktiven Benutzern wöchentlich Daten zur Verfügung, mit denen sie Leistungskennzahlen überprüfen, Einblicke in die Kundenbedürfnisse gewinnen und dadurch die besten Produkte und Dienstleistungen liefern können.

– Internationaler Flughafen Vancouver:

Der Vancouver International Airport (YVR) ist Kanadas zweitwichtigster Flughafen, der bestbewertete Flughafen Nordamerikas seit elf Jahren und ein Drehkreuz von Weltklasse. YVR setzt Qlik Data Integration and Analytics in Kombination im gesamten Unternehmen ein. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Projekt- und Betriebsplanung, um eine wesentliche Reduzierung der Anschlusszeiten zu erreichen. Das neue Data Hub Ecosystem, das Qlik und Snowflake kombiniert, hat es dem Flughafen ermöglicht, die Metrik bis zum Start von 33 Stunden auf nur wenige Minuten zu reduzieren.

– HDFC Life:

HDFC Life ist einer der führenden Lebensversicherer in Indien. Das Unternehmen bietet ein vollständiges Portfolio an Einzel- und Gruppenversicherungslösungen für über einundfünfzig Millionen Menschen an. Mehr als 80 Prozent der 19.000 Mitarbeiter von HDFC Life nutzen Qlik, um Einblicke in die gesamten Versicherungsverläufe zu erhalten, wobei die Daten nun für die Produktumstellung, die strategische Entscheidungsfindung und das Risikomanagement genutzt werden.

