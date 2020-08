QTE Training- Web-Seminare in Zeiten von Corona- sinnvoll für Instandhalter?

Im Interview mit CEO Bettina Jacobi

Frau Jacobi, Sie schulen seit 2011 erfolgreich Instandhalter zum Thema Steuerungstechnik. Dabei waren bisher immer Präsenzschulungen im

Trainingscenter oder auch Inhouse- Schulungen beiden Kunden das tägliche Geschäft.

Haben Sie – bedingt durch Corona – jetzt mit Web-Seminaren begonnen?

Die Umsetzung von Web-Seminaren begann schon 2017. Hier haben wir zusammen mit einem Kunden Beckhoff- TwinCAT- Schulungen für Werke in Asien und der USA aufgesetzt. Diese werden, nachZeitzonen versetzt, mit großer Nachfrage- als Web-Seminare gehalten. Wir freuen uns sehr, dass dieses Thema auch dort aktueller ist denn je. Derzeit arbeiten wir hier an der Konzeption und erweitern dasPortfolio um zusätzliche Themen.Damit können wir mit unserem breiten Angebot an Live-Web-Seminaren trotz Corona unser Wissenweiter an unsere Kunden vermitteln.

Mussten Ihre Trainer umdenken?

Unsere Trainer sind durch ihre Erfahrung in diesem Bereich und durch umfangreiche interne Trainingszum Thema Web-Seminare auf einem guten Level und bilden sich ständig weiter.Von daher fällt es uns leicht, die Web-Seminare für unsere Kunden- national undinternational -umzusetzen.

Instandhalter sind sehr praxisorientiert. Denken Sie, Web-Seminare sind hier sinnvoll?

Auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht.Damit die Instandhalter das Wissen “Be-GREIFEN” können, stellen wir für den Zeitraum der Schulung unsere Hardware nebst Übungsmodell zur Verfügung. Damit haben wir bisher sehr gute Erfolge erzielt. Ein großer Bedarf besteht derzeit beispielsweise an TIA- Portal- Schulungen.

Was sind weitere Vorteile der Web- Seminare?

Aktuell stehen Unternehmen vor der Herausforderung, dringend benötigtes Wissen vorzuhalten und trotz allem kosteneffizient zu sein. Durch Web-Seminare entfallen Reise- und Übernachtungskosten. Dafürkann man für das gleiche Budget mehr Mitarbeiter schulen.

Welche technischen Voraussetzungen benötigen die Teilnehmer?

Vor einem Web- Seminar klären wir mit unseren Kunden die technischen Voraussetzungen ab.Wir schulen via MS Teams. Dabei ist natürlich ein schneller WLan- Zugang und ein zweiter Monitor – fürdie Trainingsdokumentation und die jeweilige Programmierumgebung- nötig. Weiterhin wird für den Zugriff auf die SPS ein USB-Ethernet Adapter zur Erweiterung einer zweiten IP- Adresse benötigt.Der Trainer kann dann in Echtzeit auf die Fragen der Teilnehmer eingehen und sich auch bei Problemen unmittelbar in die Umgebung der Teilnehmer einklinken.

Welche Resonanz haben Ihre Web-Seminare?

Natürlich ist erstmal ein Umdenken erforderlich. Aber gerade die vergangenen Monate haben uns allen gezeigt, was im Rahmen von Industrie 4.0 im 21. Jahrhundert möglich ist. Die Feedbacks der Teilnehmer sind durchweg positiv.Ich freue mich besonders, dass unsere Web-Seminare bei unseren Kunden so gut angenommen werden und wir damit einen wertvollen Beitrag zur Weiterbildung von Instandhaltern leisten können.

QTE Training GmbH ist ein internationales Schulungsunternehmen und spezialisiert sich auf Steuerungstechnik.

Seit 2011 hat die QTE Training GmbH ihren Hauptsitz in Kassel. Als unabhängiger Schulungsanbieter vermittelt QTE verschiedene Inhalte der Automatisierungstechnik u.a. mit SIEMENS oder Beckhoff- Steuerungen, Netzwerktechnik, Antriebstechnik und Visualisierung. Der Schwerpunkt liegt bei Fehler- und Störungssuche an automatisierten Anlagen für Instandhalter.

www.qte-training.de

