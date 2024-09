Qualitätsprodukte Koru Kids

„Made in Germany“ für die ganze Familie

Nachhaltige und hochwertige Produkte für Kinder und Erwachsene, direkt aus Deutschland

Made in Germany hat in den vergangenen Jahren leider immer mehr an Bedeutung verloren. Dass es auch anders geht, zeigt Koru Kids, ein auf Familienprodukte spezialisiertes Unternehmen, das großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legt. Ein Großteil der Produkte wie Kinderbettdecken, Kinder Kopfkissen und Daunendecken in verschiedenen Größen werden in Deutschland gefertigt. Damit setzt das Unternehmen nicht nur auf höchste Standards in der Produktion, sondern auch auf kurze Lieferketten und die Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Koru Kids setzt auf den Standort Deutschland bei der Herstellung dieser Bettwaren, um nicht nur exzellente Qualität zu bieten, sondern auch den Vorteil von kurzen und schnellen Lieferwegen zu haben. Wolfgang Höhn, Geschäftsführer des Unternehmens erläutert: „Bei den vielen Varianten der Daunendecken und Kopfkissen ist eine enge und häufige Abstimmung mit dem Lieferanten enorm wichtig und wir wollen alle Produkte jederzeit auf Lager haben, um unsere Kunden schnell beliefern zu können. Sehr gefragt ist unsere Kinderbettdecke 100×135 cm und Daunendecke 135×200 sowie Daunendecke 155×220 cm, jeweils mit einem hohen Daunenanteil. Aber auch bei unserem Kinderkopfkissen 40×60 cm oder auch den Daunenkopfkissen 40×80 und Daunenkopfkissen 80×80 cm müssen wir schnell liefern können, was es unerlässlich macht, einen zuverlässigen Hersteller in Deutschland zu haben.“

Warum „Made in Germany“?

Gerade bei Produkten wie der Daunendecke 100×135, der Daunendecke 135×200, den Kinder Kopfkissen oder den Daunenkopfkissen 40 x 80 ist im täglichen Alltag ständig eine enge Abstimmung mit dem Lieferanten nötig. Daher geht für Koru Kids kein Weg an „Made in Germany“ vorbei. Dazu führt Wolfgang Höhn aus: „Die Entscheidung, viele unserer Produkte in Deutschland zu produzieren, beruht auf unserer Überzeugung, dass Qualität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen müssen. Deutschland steht weltweit für Präzision, Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusste Produktion. Diese Werte spiegeln sich in jedem einzelnen unserer Produkte wider. Ob es sich um unsere gemütlichen Daunendecken für Kinder und Erwachsene, unsere stützenden Kopfkissen oder unsere innovativen Booster handelt – jedes Produkt wird nach höchsten Standards gefertigt und ist darauf ausgelegt, den Alltag von Familien zu bereichern.“

Koru Kids Bestseller: Daunendecken und Kopfkissen

Besonders die in Deutschland produzierten Daunendecken und Kopfkissen für Kinder bestechen durch ihre herausragende Qualität. In spezialisierten Manufakturen in Deutschland werden die Kinder Bettdecke 100×135 cm, Daunendecke 135×200 und Daunendecke 155×220 cm sowie das Kinder Kopfkissen 40×60 cm, Daunenkopfkissen 40×80 und Daunenkopfkissen 80×80 cm gefertigt. Es kommen ausschließlich hochwertige Materialien zum Einsatz. Die Daunenfüllungen sorgen für eine optimale Wärmeregulierung und ein kuscheliges Schlafklima – perfekt für die Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen.

Booster für den Alltag

Neben einer großen Auswahl an Bettwaren zählen auch die Sitzerhöhungen für Kinder auf Stühlen zu den beliebtesten Produkten im Sortiment. Diese praktischen Booster, mit denen Kinder wie die Großen am Tisch sitzen können, werden ebenfalls in Deutschland gefertigt und unterstützen Eltern dabei, den Alltag mit ihren Kindern sicherer und komfortabler zu gestalten. Ob beim Essen oder unterwegs, bieten die Booster vielseitige Einsatzmöglichkeiten und überzeugen durch ihre Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Von Eltern für Familien

Wolfgang Höhn erklärt weiter: „Bei Koru Kids wissen wir aus eigener Erfahrung, was Familien wirklich brauchen. Alle unsere Produkte sind von Eltern für Familien entwickelt worden und erfüllen die höchsten Ansprüche an Funktionalität und Design. Unsere Philosophie, Produkte herzustellen, die wir selbst gerne verwenden, zieht sich wie ein roter Faden durch unser gesamtes Sortiment.“

Nachhaltigkeit im Fokus

Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt Koru Kids schon immer auf „Made in Germany“. Die Produktion in Deutschland ermöglicht es dem Unternehmen, höchste Umweltstandards einzuhalten und durch kurze Transportwege und kurze Lieferfristen die CO2-Belastung zu minimieren. „Für uns ist es selbstverständlich, Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder zu übernehmen und dies in der gesamten Wertschöpfungskette zu berücksichtigen“, so Geschäftsführer Höhn.

Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto „FOR KIDS WITH LOVE“ in jedem Produkt sichtbar ist.

