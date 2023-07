Qualitativ hochwertige Werkzeuge für die Gussbearbeitung

LUKAS-ERZETT bietet Lösungen für effiziente und präzise Bearbeitung

Gießereien spielen auch in der modernen Fertigung von Bauteilen eine wahrscheinlich entscheidendere Rolle als man vermuten könnte. Die Gussbearbeitung ist ein wichtiger Schritt in der Fertigung von Teilen für zahlreiche Branchen. Beispielsweise die Automobilindustrie, in der Gusswerkstoffe für Teile wie Motoren, Getriebe und Bremsen eingesetzt werden. In der Luft- und Raumfahrtindustrie sind Gusswerkstoffe für die Herstellung von Flugzeugteilen wie Triebwerken und Tragflächen unerlässlich. In der Medizin werden Gusswerkstoffe für Implantate und Prothesen verwendet. Die Gussbearbeitung ist also ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Fertigung. Um nach dem Guss Grate, Abgüsse und andere Spuren der Herstellung sorgfältig zu entfernen, kommen spezielle Werkzeuge, wie Fräser, Schleifstifte oder Trenn- und Schruppscheiben, für eine präzise und schnelle Bearbeitung zum Einsatz.

Für die erfolgreiche und genaue Bearbeitung von Gusswerkstoffen sind qualitativ hochwertige Werkzeuge, besonders die Fräser, Schleifstifte und Schruppscheiben von LUKAS-ERZETT, unverzichtbar. Dank ihrer hohen Abtragleistung und ihrer langlebigen Qualität ermöglichen die LUKAS Werkzeuge eine schnelle und effektive Bearbeitung, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität der Oberflächen zu machen. Die Art und Qualität von Werkzeugen spielt besonders in der Gussbearbeitung eine entscheidende Rolle. Eine hochwertige Werkzeugqualität ermöglicht eine effiziente Bearbeitung, was wiederum die Produktqualität steigert und die Bearbeitungs- und Herstellungskosten langfristig senkt. Ein Beispiel für eine solche qualitativ hochwertige Werkzeuglösung ist die LUKAS-Frässtift-Serie Cast. Fräser für offensive Bearbeitung von Gusswerkstoffen neigen manchmal zu Zahnbruch. Das gilt jedoch nicht für diese Fräser, die speziell für solche Belastungen entwickelt wurde. Die robusten Frässtifte Cast von LUKAS erzielen dank ihrer Facettenverzahnung auch bei manueller Bearbeitung eine hohe Abtragleistung und lassen sich vibrationsarm, ruhig und gleichmäßig führen. Die bewährte Hartmetallqualität und eine zuverlässige Lötverbindung runden das Werkzeug ab und gewährleisten eine produktive und sichere Arbeit.

Nachdem die Fräsbearbeitung der Gussteile abgeschlossen ist, geht es an die feinere Bearbeitung mit Schleifstiften. Hierbei dreht es sich vor allem um die Eigenschaften der verschiedenen Gusswerkstoffe, welche im Wesentlichen von ihrem Kohlenstoffgehalt sowie von der Form, in der sich der Kohlenstoff im Gefüge ausscheidet, bestimmt werden. Bei der Bearbeitung von Guss geht es in der Regel „grob“ zu. Die Gießhaut enthält Einschlüsse mit Formsand. Große Grate, Angüsse und Steiger müssen entfernt, Lunker und Risse ausgeschliffen werden. Oftmals sind die zu bearbeitenden Stellen nur schwer zugänglich.

Hier kommen die LUKAS-Schleifstifte für die Bearbeitung von Gusswerkstoffen ins Spiel. In drei Qualitäten sagen sie der Gussoberfläche den Kampf an:

NK-BA-Hart, ein Normalkorund in Kunstharzbindung; HK, eine Mischung aus Edelkorund (weiß) und Normalkorund; und MK, eine Mischung aus Edelkorund (rosa) und Normalkorund.

LUKAS-Schleifwerkzeuge für die Bearbeitung von Gusswerkstoffen beinhalten spezielle Mischkörnungen und widerstandsfähige Bindungen, die für die folgenden Einsatzfälle optimal geeignet sind:

– Entgraten

– Verputzen

– Glätten

– Nachbearbeiten von Reparaturschweißungen

– Ausschleifen von Lunkern und Rissen

Die gute „Griffigkeit“ des Schleifkorns und die Laufruhe der Schleifwerkzeuge unterstützen ergonomisches Arbeiten mit geringem Kraftaufwand. Fragen Sie auch nach Schleifstiften mit besonders langen Schäften – damit erreichen sie schwer zugängliche Stellen im Bauteil mühelos, ohne aufwendig bei zu kurzen Schleifstiften selbst eine, meist unsichere und wenig ergonomische, Verlängerungslösung finden zu müssen.

Die LUKAS-Schleifstifte der Qualitäten HK und MK wurden speziell auf Gusswerkstoffe ausgelegt. Ihre Kornmischungen und widerstandsfähigen Bindemittel sind besonders für kraftvolle und ausdauernde Arbeit auf Gussstählen geeignet. Zügiges Abschleifen von Angüssen und Graten ist mit diesen Werkzeugen von LUKAS kein Problem. Sie zeichnen sich, wie viele andere LUKAS-Werkzeuge, durch ihren besonders ruhigen Lauf aus, der gleichmäßiges, schonendes und kraftsparendes Arbeiten ermöglicht.

Die Gussbearbeitung ist, entgegen mancher Vorstellungen, ein Gebiet, das sich ständig weiterentwickelt. Neue Technologien und Innovationen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ein Beispiel für eine solche Innovation ist der Einsatz von Robotern in der Gussbearbeitung. Roboter können die Effizienz der Produktion steigern und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern. Darüber hinaus können sie präzise und wiederholbare Ergebnisse liefern. Auch die Verwendung von 3D-Druck-Technologien in der Gussbearbeitung hat das Potenzial, den Prozess zu verbessern und die Kosten zu senken.

Bei der Herstellung von z. B. Motorblöcken, Getriebegehäusen, Zylinderköpfen, Ständern, Gestellen und Schlitten, Zahnrädern, Kurbelwellen, sowie Pumpen- und Turbinengehäusen, Maschinenteilen und Ähnlichem, benötigt man hochwertige Metallgussteile.

Um die hochwertigen Metallgussteile perfektioniert zu bearbeiten, bedarf es hochwertiger Werkzeuge. LUKAS-ERZETT hat durch über 85 Jahre Erfahrung und Experten-Know-how in den Bereichen Schleifen, Fräsen, Polieren und Trennen ein umfangreiches Spezial-Sortiment an Werkzeugen für die Gussbearbeitung entwickelt. Das Sortiment umfasst unter anderem Schleifstifte, Trennscheiben und Frässtifte, die insbesondere für die Nachbearbeitung von Gusswerkstoffen entwickelt wurden. Die Werkzeuge von LUKAS-ERZETT überzeugen dabei nicht nur durch ihre hohe Qualität, sondern auch durch ihre innovative Technologie. So sind beispielsweise die Diamanttrennscheiben VDC mit speziellen Diamantbeschichtungen erhältlich, die speziell für das Trennen von Grauguss (GG, GGG) entwickelt wurden, um auch beim Bearbeiten von GFK und Vererzungen besonders aggressiv und leistungsfähig bei gleichzeitig extremer Lebensdauer zu sein. Darüber hinaus sind viele andere der LUKAS-Werkzeuge auch für den Einsatz auf Robotern geeignet um die Effizienz der Produktion weiter zu steigern. Mit diesen hochwertigen Werkzeugen und den neuesten Technologien in der Gussbearbeitung können die Hersteller von hochwertigen Metallgussteilen sicher sein, dass sie immer die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.

Besonders flexibel: Die LUKAS-Trennscheibe C24S-BF ist ein universelles Trennwerkzeug, das Beton, Stein und Guss gleichermaßen gekonnt bearbeitet. Besonders im Hoch- und Tiefbau, bei Neubau oder Kernsanierungen von Gebäuden und im Straßenbau werden spezielle Werkzeuge benötigt, mit denen möglichst flexibel unterschiedlichste Baumaterialien bearbeitet werden können. Von Ziegelsteinen, über Gussrohre oder Betonträger, die LUKAS-Trennscheiben für Stein, Beton und Guss trennen zuverlässig und schnell. Insbesondere für Handwerker, die keine regelmäßige Anwendung für Diamanttrennscheiben haben, bieten sie die perfekte Alternative. Der hohe Anteil von Siliziumcarbid an den Schneidstoffen ermöglicht die starke Schneidkraft. Besonders Gießereien bevorzugen die LUKAS-Trennscheibe C24S-BF für müheloses und effektives Gussputzen: Steiger und Angüsse können problemlos und sauber entfernt werden, während Einschlüsse und Fehlerstellen in der Oberfläche mühelos bearbeitet werden können.

Die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis ist auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert. Das umfangreiche Produktsortiment von LUKAS-ERZETT bietet Ihnen eine große Auswahl an Profi-Lösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen – auch für die Guss-Branche! Informieren Sie sich unter https://lukas-erzett.com/de/branchenloesungen/giessereien/

