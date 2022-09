Quantum-Computing – Objectivity geht den nächsten Schritt

Partnerschaft mit Multiverse Computing und erste Projekte im Gange

Mit Multiverse Computing hat Objectivity einen kompetenten Partner ins Boot geholt und wir freuen uns darauf, gemeinsam quantenbasierte Lösungen für Unternehmen in Europa zu kreieren. Diese Partnerschaft wird sich zunächst darauf konzentrieren, Quantum-Computing in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Life Science und Einzelhandel einzuführen.

Quantum-Computing hat großes Potenzial, die Erforschung und Entwicklung molekularer Strukturen in der biopharmazeutischen Industrie zu revolutionieren und einen Mehrwert in der Produktion zu schaffen. In der Forschung und Entwicklung zum Beispiel benötigen neue Medikamente über zehn Jahre und ein enormes Budget, um nach der Entwicklung den Markt zu erreichen.

Quanten-Computing könnte Forschung und Entwicklung anschaulich beschleunigen, zielgerichteter und präziser machen. Produkte könnten somit schneller und effizienter zu den richtigen Patienten gelangen – kurz gesagt, es würde die Lebensqualität von Patienten erheblich verbessern.

Unsere Experten haben die Marktlage für 2022 recherchiert und die wichtigsten Erkenntnisse in einem Artikel zusammengefasst.

In dem Artikel “ Quantum-Computing: Marktlage für 2022“ finden Sie die wichtigsten Feststellungen auf einen Blick wie z. B.:

-Forscher verweisen auf die Pharma-Industrie, Fertigung und Finanzwesen als Branchen, die als Early Adopters von Quantencomputern am ehesten erfolgreich sein werden.

-Das Erstellen detaillierter Simulationen sowie das Verarbeiten und Analysieren riesiger

Datenmengen, werden voraussichtlich die wirkungsvollsten Fähigkeiten dieser Technologie in frühen Adoptionsprojekten sein.

Außerdem erfahren Sie den Marktumfang für Quantum-Computing, Anwendungsfälle und wie ausgereift die Einführung dieser Technologie im Moment ist.

Laut einem Bericht über Quantum-Computing von McKinsey können führende Unternehmen fünf konkrete Schritte unternehmen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten:

1. Verfolgen Sie die Entwicklungen der Branche und prüfen Sie aktiv Anwendungsfälle für Quantum-Computing.

2. Verstehen Sie die wichtigsten Herausforderungen, Risiken und Chancen in ihrer Branche.

3. Überlegen Sie eine Partnerschaft mit Quantum-Computing Experten einzugehen, um den Zugang zu Wissen und Talent zu erleichtern.

4. Erwägen Sie die Einstellung interner Quantum-Computing-Talente. Experten können Ihnen dabei helfen, mögliche Anwendungsfälle zu erkunden und Potenzial zu erkennen.

5. Bauen Sie eine digitale Infrastruktur auf, welche die grundlegenden Betriebsanforderungen von Quanten erfüllen kann.

