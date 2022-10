Qumulo fünffacher Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher

München, Deutschland, 31. Oktober 2022: Qumulo, ein Marktführer bei der radikal einfachen Verwaltung von Daten im Petabyte-Bereich, gab heute bekannt, dass er im fünften Folgejahr als Leader im Gartner Magic Quadrant 2022 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher ausgezeichnet wurde. Gartner, Inc. positionierte Qumulo im Leaders-Quadranten aufgrund der Vollständigkeit von Qumulos Vision sowie der Fähigkeit zur Umsetzung.

Qumulos CEO Bill Richter: „Von Beginn an war es unser Ziel, Kunden bei der Speicherung, Verwaltung und Kuratierung von Daten zu unterstützen. Die Auszeichnung von Qumulo als fünffacher Leader durch Gartner spiegelt die große Zahl begeisterter Kunden wider, die sich für Qumulo entschieden haben, sowie unsere dynamischen Innovationen, die es den Kunden ermöglichen, ihre unstrukturierten Daten-Workloads auf unkomplizierte Weise überall auszuführen.“

In dem kürzlich veröffentlichten Bericht „Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage“ stellen die Gartner-Analysten Julia Palmer, Jerry Rozeman, Chandra Mukhyala und Jeff Vogel fest, dass I&O-Führungskräfte vorrangig Skalierbarkeit, Flexibilität, Lebenszyklusmanagement, einfache Verwaltung sowie analytische Einblicke in die Daten verlangen.

In den vergangenen 12 Monaten hat Qumulo seine Kernfunktionalität erweitert und gleichzeitig die Plattformoptionen für Kunden ausgebaut. Kunden können nun die branchenführende Software von Qumulo auf einer Vielzahl von Plattformen einsetzen: dazu gehören die drei großen öffentlichen Clouds (AWS, Azure & GCP) sowie mehrere Hardware-Plattformen von branchenführenden Anbietern (HPE, Supermicro, Arrow und Fujitsu).

„Diese Anerkennung bestätigt unsere Mission, die führende Plattform für unstrukturierte Unternehmensdaten zu sein, die unsere Kunden überall einsetzen können, sei es in ihren Rechenzentren oder in ihren Cloud-Umgebungen, und die sich durch ihre Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet“, so Kiran Bhageshpur, CTO, Qumulo.

Laut Gartner Peer Insights™ hat Qumulo eine Gesamtbewertung von 4,9 von 5 Sternen im Markt für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher, basierend auf 119 Bewertungen, Stand: 28. Oktober 2022.

Qumulo ist der Marktführer im Bereich „Software-Defined File-Storage“ und unterstützt datengestützte Transformationen. Die hochleistungsfähige „Filedata-Plattform“ bietet eine erhebliche Vereinfachung des Datenmanagements in hybriden Umgebungen – mit dynamischer Skalierbarkeit, Echtzeit-Analysen und einem fortschrittlichen API. Fortune-500-Unternehmen, globale Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen verwalten ihre sämtlichen Filedaten mit Qumulo.

